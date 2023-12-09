Де дешевше: огляд цін на продукти на ринках Одеси та Одеської області

Привоз: «смішні» ціни на продукти

Сніговий ураган пройшовся одеським Привозом. Але побачити на ринку можна тепер тільки його «наслідок» у вигляді величезної бруднуватої гори: між рядами все чисто. Довелося навіть почути про ціну на той сніг, але головне поцікавитися цінами на продукти.

Ціни на овочі

картопля — 10-23 гривень;

цибуля — 15-30 гривень;

помідори — 60-120 гривень;

буряк — 20-30 гривень;

кабачки — 45-70 гривень;

огірки — 75-100 гривень;

солодкий перець — 20-85 гривень;

баклажани — 20-65 гривень;

капуста — 20-30 гривень;

часник — 90-150 гривень;

морква — 15-25 гривень;

зелень у пучках — від 10 гривень.

Ціни на фрукти

яблука — 15-30 гривень;

слива — 20-50 гривень;

груші — 25-75 гривень;

виноград — 50-75 гривень;

лимони — 30-65 гривень;

мандарини — 40-85 гривень;

апельсини — 50-80 гривень.

Ціни на яйця та молочні продукти

яйця (десяток) — 40-85 гривень;

бринза — 150-200 гривень;

сир — 80-110 гривень;

Ціни на м’ясо: яловичина телятина

задня частина — 220-240 гривень;

теляча шия — 170-180 гривень;

ребра — 120-130 гривень;

антрекот — 170 гривень;

сало солоне — 140-260 гривень.

Ціни на м’ясо: свинина

задня частина — 180-190 гривень;

шия — 220-240 гривень;

лопатка — 150-160 гривень;

ребра — 180-200 гривень;

сало — 100-190 гривень.

Ціни на рибу

товстолобик — 60-90 гривень;

карасі — 60-70 гривень;

лобан — 100 гривень;

судак — 180-220 гривень.

Новий базар: дешеві яйця і м’ясний рай

Одеський Новий базар, суботнього дня кличе «закуповуватися». Люди проходять неквапливо, роздивляються, бо знають: Новий це не лише ринок, це «вихід у світ». Що тільки тут не продається! Саме час цінами поцікавитися.

Ціни на овочі

картопля — 10-30 гривень;

цибуля — 20-25 гривень;

помідори — 50-100 гривень;

буряк — 15-25 гривень;

кабачки — 45-60 гривень;

огірки — 90-120 гривень;

солодкий перець — 80-150 гривень;

баклажани — 45-80 гривень;

капуста — 25-40 гривень;

морква — 20-25 гривень;

гриби — 100-120 гривень;

часник — 110-140 гривень;

зелень у пучках — від 15 гривень.

Ціни на фрукти

яблука — 15-30 гривень;

слива — 40-60 гривень;

груші — 40-80 гривень;

виноград — 45-80 гривень;

лимони — 40-80 гривень;

мандарини — 60-100 гривень;

апельсини — 60-90 гривень.

Ціни на яйця та молочні продукти

яйця (десяток) — 35-70 гривень;

бринза — 160-250 гривень;

сир — 80-170 гривень.

Ціни на м’ясо: яловичина телятина

задня частина — 220-250 гривень;

лопатка — 220-240 гривень;

шия — 180-220 гривень;

ребра — 130-150 гривень.

Ціни на м’ясо: свинина

задня частина — 180-240 гривень;

шия — 250-270 гривень;

лопатка — 150-220 гривень;

ребра — 180-190 гривень;

несолоне сало — 90-200 гривень;

солоне сало — 160-260 гривень.

Ціни на рибу

короп — 110-150 гривень;

товстолобик — 80-110 гривень;

лобан — 80-100 гривень;

судак — 150-250 гривень;

сом — 200-250 гривень.

Сонячний: базарчик в Аркадії

Ціни на овочі

картопля — 10-20 гривень;

цибуля — 18-40 гривень;

томати — 90-120 гривень;

буряк — 18 гривень;

кабачки — 80 гривень;

огірки — 100 гривень;

солодкий перець — 25-75 гривень;

баклажани — 120 гривень;

капуста — 50 гривень;

часник — 90-140 гривень;

морква — 20 гривень;

зелень на вагу — від 200 гривень.

Ціни на фрукти

яблука — 25 гривень;

слива — 40 гривень;

груші — 50-70 гривень;

виноград — 45-75 гривень;

лимони — 70 гривень;

мандарини — 80 гривень;

апельсини — 80-120 гривень;

Ціни на молочні продукти

яйця (десяток) — 80 гривень;

бринза — 190-270 гривень;

сир — 140-170 гривень;

молоко — 35 гривень;

вершки — 200 гривень;

масло — 270 гривень.

Ціни на м’ясо

Яловичина задок — 250 гривень.

Свинина: биток — 250 гривень;

Свинина: задня частина — 190-250 гривень;

Свинина: лопатка — 180 гривень;

Свинина: ребра — 170 гривень;

Свинина: нога — 100 гривень;

Свинина: сало солоне — 250 гривень.

Київський: за овочами та фруктами

Саме так кажуть одесити, які проживають у Київському районі Одеси, на Таїрова. У перші дні грудня на Київському ринку було майже все, що можна собі уявити, тільки роби вибір, чого смачненького хочеться. На цьому ринку багато фермерів, які продають свої якісні овочі та фрукти, тож є можливість торгуватися, посміхатися та економити бюджет родини.

Ціни на овочі

картопля — 15-20 гривень;

цибуля — 20-30 гривень;

помідори — 110-130 гривень;

буряк — 25-35 гривень;

кабачки — 70-90 гривень;

огірки — 80-110 гривень;

солодкий перець — 100-140 гривень;

баклажани — 75-130 гривень;

капуста — 15-25 гривень.

часник — 100-140 гривень;

морква — 20-25 гривень;

зелень у пучках — від 15 гривень.

Ціни на фрукти

яблука — 15-35 гривень;

слива — 45-60 гривень;

груші — 50-85 гривень;

виноград — 70-100 гривень;

лимони — 50-75 гривень;

мандарини — 60-110 гривень;

апельсини — 70-100 гривень.

Ціни на молочні продукти

яйця (десяток) — 60-85 гривень;

бринза — 180-260 гривень;

сир — 100-150 гривень.

Ціни на м’ясо: яловичина телятина

задня частина — 210-260 гривень;

теляча шия — 190-200 гривень;

ребра — 150-170 гривень;

антрекот — 190 гривень.

Ціни на м’ясо: свинина

задня частина — 200-210 гривень;

шия — 260 гривень;

лопатка — 180-200 гривень;

ребра — 180-220 гривень;

сало свіже — 140-200 гривень;

сало солоне — 230-260 гривень.

Ціни на рибу

карасі — 80 гривень;

товстолобик — 90 гривень;

хек — 140-160 гривень;

скумбрія — 180 гривень.

Південний: завжди великий вибір м’яса і риби, та й ціни найцікавіші

Ринок «Південний» більш до душі тим одеситам, хто до нього звик або живе поруч. Ціни на «Південному» на овочі та фрукти вищі, ніж на «Київському». Хоча ці ринки розташовані недалеко один від одного. Що стосується м’яса, риби та молочної продукції, на цьому ринку вибір завжди великий і ціни цікаві. Зазначимо, що стрімко піднялася за останній тиждень ціна на яйця, а от ціни на м’ясо поки що тримаються.

Ціни на овочі

картопля — 20-25 гривень;

цибуля — 30 гривень;

помідори — 120-140 гривень;

буряк — 35 гривень;

кабачки — 80-90 гривень;

огірки — 90-110 гривень;

перець — 120-140 гривень;

баклажани — 90-130 гривень;

капуста — 20-25 гривень;

часник — 120-140 гривень;

морква — 20-25 гривень;

зелень — від 15 гривень.

Ціни на фрукти

яблука — 20-35 гривень;

слива — 60-80 гривень;

груші — 60-85 гривень;

виноград — 80-100 гривень;

лимони — 60-85 гривень;

мандарини — 80-140 гривень;

апельсини — 80-120 гривень.

Ціни на молочні продукти

яйця (десяток) — 60-85 гривень;

бринза — 180-260 гривень;

сир — 110-150 гривень.

Ціни на м’ясо: яловичина телятина

задня частина — 200-240 гривень;

теляча шия — 160-180 гривень;

ребра — 140-160 гривень;

антрекот — 170-210 гривень.

Ціни на м’ясо: свинина

задня частина — 190-220 гривень;

шия — 260-280 гривень;

лопатка — 190-210 гривень;

ребра — 180-220 гривень;

сало свіже — 160-210 гривень;

сало солоне — 240-260 гривень.

Ціни на рибу

карасі — 60-80 гривень;

товстолобик — 80-90 гривень;

судак — 160-180 гривень;

хек — 130-170 гривень;

скумбрія — 160-200 гривень.

Північний: ажіотаж на овочі та напівпорожній м’ясний корпус

Перша половина суботи самий що ні на є базарний день. І справді, люди товпляться біля овочевих і фруктових прилавків. А от у м’ясомолочному корпусі покупців мало, хоча прилавки ломляться від пропозиції. Можливо, справа в цінах.

Ціни на овочі

картопля — 20 гривень;

цибуля — 20-30 гривень;

помідори — 50-90 гривень;

буряк — 20-30 гривень;

кабачки — 70 гривень;

огірки — 75-100 гривень;

солодкий перець — 45-100 гривень;

баклажани — 40 гривень;

капуста — 15-20 гривень;

часник — 85-150 гривень;

морква — 20-30 гривень;

зелень — від 5-10 гривень.

Ціни на фрукти

яблука — 15-25 гривень;

слива — 25-45 гривень;

груші — 25-60 гривень;

виноград — 85 гривень;

лимони — 70 гривень;

мандарини — 70-85 гривень;

апельсини — 50-80 гривень.

Ціни на молочні продукти

яйця (десяток) — 66 гривень;

бринза — 160-170 гривень;

сир — 80-140 гривень;

сало солоне — 150-240 гривень.

Ціни на м’ясо: яловичина телятина

задня частина — 230-250 гривень;

теляча шия — 180-200 гривень;

ребра — 110-130 гривень;

антрекот — 170-180 гривень;

Ціни на м’ясо: свинина

задня частина — 170 гривень;

шия — 210 гривень;

лопатка — 160-180 гривень;

ребра — 180-200 гривень;

сало свіже — 100-170 гривень.

Ціни на рибу

товстолобик — 70 гривень;

карасі — 80 гривень;

лобан — 100 гривень;

судак — 140-220 гривень;

білий амур — 120 гривень.

Арциз: найкращі дні для покупок у вівторок і п’ятницю

Базари в Одеській області об’єднує те, що вони всі дуже колоритні. Тут звучать мови представників усіх національних громад, що населяють край. А для тих, хто хоче вдаліше закупитися, підкажу, що найкращі базарні дні в Арцизі вівторок і п’ятниця. Успішного базару!

Ціни на овочі

картопля — 15-22 гривні;

цибуля — 20 гривень;

помідори — 50-75 гривень;

буряк — 20 гривень;

кабачки — 85 гривень;

огірки — 70-100 гривень;

солодкий перець — 45-60 гривень;

баклажани — 35 гривень;

капуста — 10 гривень;

часник — 85-120 гривень;

морква — 15 гривень;

зелень — від 15 гривень.

Ціни на фрукти

яблука — 18-25 гривень;

груші — 45 гривень;

виноград — 65 гривень;

лимони — 65 гривень;

мандарини — 65 гривень;

апельсини — 70 гривень.

Ціни на молочні продукти

яйця (десяток) — 60 гривень;

бринза — 200 гривень;

сир — 100-130 гривень;

молоко — 30 гривень;

сметана — 180 гривень.

Ціни на м’ясо: яловичина телятина

задня частина — 190-200 гривень;

теляча шия — 190-200 гривень;

ребра — 150 гривень;

антрекот — 190 гривень;

Ціни на м’ясо: свинина

задня частина — 170 гривень;

шия — 180-190 гривень;

лопатка — 170 гривень;

ребра — 175 гривень;

сало свіже — 80-130 гривень.

Ціни на рибу

товстолобик — 150 гривень;

карасі — 75 гривень;

судак — 180-200 гривень;

білий амур — 120 гривень.

Тарутине: за яловичиною приходьте в суботу

У чому принадність ринків у невеликих містах чи селищах, так це в тому, що там усі один одного знають. Тому ризик купити несвіжий продукт хоч і існує, але ще невідомо, хто ризикує більше, покупець чи недобросовісний продавець, якого притягнуть до відповідальності. Тарутинський ринок працює щодня, крім неділі, але якщо вам потрібна яловичина, приходьте в суботу, в інші дні вона буває рідко.

Ціни на овочі

картопля — 15-18 гривень;

цибуля — 20 гривень;

помідори — 70-90 гривень;

буряк — 15 гривень;

кабачки — 85 гривень;

огірки — 100-120 гривень;

солодкий перець — 60-120 гривень;

капуста — 15 гривень;

пекінська капуста — 35 гривень;

гарбуз — 20 гривень;

часник — 100-120 гривень;

морква — 15 гривень;

зелень від 25 гривень.

Ціни на фрукти

яблука — 15-20 гривень;

виноград — 60-70 гривень;

лимони — 70 гривень;

мандарини — 50-100 гривень;

апельсини — 75 гривень.

Ціни на молочні продукти

яйця (десяток) — 55-65 гривень;

бринза — 180 гривень;

сир — 100 гривень;

молоко — 25-30 гривень;

сметана — 100 гривень;

вершки — 140 гривень.

Ціни на м’ясо: яловичина телятина

задня частина — 190-200 гривень;

грудинка — 130 гривень;

ребра — 120 гривень;

антрекот — 150 гривень.

Ціни на м’ясо: свинина

задня частина — 180 гривень;

шия — 190 гривень;

лопатка — 175 гривень;

ребра — 170 гривень;

сало свіже — 120-160 гривень;

перепела — 300 гривень.

Ціни на рибу

товстолобик — 60-80 гривень;

карасі — 60-65 гривень;

короп — 100 гривень.

Рені: час «втомлених овочів»

Ощадливі жителі Рені постійно моніторять ціни на ринку і в магазинах: вони часом відрізняються суттєво. Наприклад, цибуля зараз дешевша в магазині, а солодкий перець на базарі. Тривала осінь — сезон «втомлених овочів», на які ціни добре скидають. Нині можна купити свіжого перцю «на пожежку» по — 15 гривень. І знайти «втомлені» баклажани по — 10-15: а яка різниця все одно їх запікати.

Ціни на овочі

картопля — 14-16 гривень;

цибуля — 14-28 гривень;

помідори — 55-100 гривень;

буряк — 7-15 гривень;

солодкий перець — 15-120 гривень;

баклажани — 15-35 гривень;

капуста — 9-15 гривень;

часник — 100-150 гривень;

морква — 10-22 гривні;

зелень — від 10 гривень.

Ціни на фрукти

яблука — 15-25 гривень;

слива — 45 гривень;

груші — 35-70 гривень;

виноград — 25-65 гривень;

лимони — 40-60 гривень;

мандарини — 45-70 гривень;

апельсини — 45-90 гривень.

Ціни на молочні продукти

яйця (десяток) — 53-60 гривень;

бринза — 170-240 гривень;

сир — 120-170 гривень.

Ціни на м’ясо: свинина

задня частина — 195-210 гривень;

шия — 220-240 гривень;

лопатка — 150-160 гривень;

ребра — 180-200 гривень;

сало свіже — 150-200 гривень.

Ціни на рибу

товстолобик — 35-60 гривень;

карасі — 45-70 гривень;

судак — 120-150 гривень;

білий амур — 40-60 гривень.

Любашівка: ціни обвалилися, як зайшов конкурент

У Любашівці ціни на продовольство в жовтні суттєво «обвалилися» з відкриттям у селищі першого на Одещині магазину центральноукраїнської мережі «Файно Маркет». За доступними цінами є овочі, крупи, макарони, цукор, яйця, фрукти тощо. Деякі підприємці, які дорого закупили овочі, скаржилися місцевій владі на низькі ціни в цьому супермаркеті. А деякі навіть поставили ціни нижчі, ніж у «Файно», на радість покупцям. Отже, ціни на ринку.

Ціни на овочі

картопля — 12-14 гривень;

цибуля — 15-20 гривень;

помідори — 80-85 гривень;

морква — 16-20 гривень;

буряк — 15 гривень;

огірки — 85-100 гривень;

солодкий перець — 85-100 гривень;

баклажани — 20-80 гривень;

капуста — 9-15 гривень;

часник — 120-150 гривень;

зелень — 15-20 гривень.

Ціни на фрукти

яблука — 10-25 гривень;

слива — 50 гривень;

груші — 40 гривень;

мандарини — 60-80 гривень;

апельсини — 75 гривень;

редис — 35 гривень.

Ціни на молочні продукти

сметана — 140 гривень;

сир — 140 гривень;

молоко — 20-30 гривень.

Ціни на м’ясо

свинина — 200 гривень;

ребра — 180 гривень;

сало свіже — 50-130 гривень;

кури — 140-150 гривень.

Ціни на рибу

короп — 100-120 гривень;

товстолобик — 70-80 гривень;

пеленгас — 100 гривень.

Балта: ціни на ринку, як гойдалки

Балтський ринок розташований у центрі міста з давніх часів, хіба що дещо розширив свої межі. Працює він щодня, крім понеділка. І хоч ціни, як гойдалка, любителі базаритися ходять сюди, щоб прицінитися, поторгуватися і купити необхідне за вигідною ціною. Йдемо робити базар і ми.

Ціни на овочі

картопля — 8-11 гривень;

цибуля — 8-13 гривень;

помідори — 60-120 гривень;

буряк — 20 гривень;

огірки — 75 гривень;

перець — 60-100 гривень;

баклажани — 50 гривень;

капуста — 12-15 гривень;

часник — 150-230 гривень;

морква — 20 гривень;

зелень — від 10 гривень.

Ціни на фрукти

яблука — 10-25 гривень;

слива — 45-50 гривень;

груші — 30-75 гривень;

виноград — 80 гривень;

лимони — 30-70 гривень;

мандарини — 80 гривень;

апельсини — 75 гривень.

Ціни на молочні продукти

яйця (десяток) — 75-80 гривень;

бринза — 180-200 гривень;

сир — 120-130 гривень.

Ціни на м’ясо

яловичина-телятина — все по — 300 гривень.

свинина: задня частина — 180 гривень;

свинина: шия — 200 гривень;

свинина: лопатка — 180 гривень;

свинина: ребра — 180 гривень;

свинина: биток — 200 гривень;

свинина: сало свіже — 50-180 гривень.

Ціни на рибу

товстолобик — 75 гривень;

карасі — 70-75 гривень;

короп — 120 гривень.

Огляд цін на ринках Одеси та області підготували: Марія Котова, Юлія Сущенко, Таміла Терзян, Іван Свищ, Любов Кузьменко, Антоніна Бондарєва, Ганна Терзівець, Юрій Федорчук та наша постійна читачка з Тарутиного Ганна Чахлова.