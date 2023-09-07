У крупі одеського виробника виявили речовину, від якої падає зір

У булгурі одеського виробника виявили небезпечну речовину хлорпірифосу, яка може вплинути на зір людини.
Про виявлення несанкціонованої речовини хлорпірифосу у булгурі повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області.
Булгур експортувався з України до Польщі. Виробник крупи – ТОВ «Крупяний двір» на вул. Посмітного 9А.
“Звертаємось до операторів ринку! При виявленні вказаного товару у зверненні просимо повідомити Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. 7-а Пересипська, 6, або за телефоном +380 (48) 716 1301 або електронною поштою gu@odesa.consumer.gov.ua”, – йдеться у повідомленні.
Хлорпірифос застосовують як інсектицид широкого спектра дії. В Україні препарати на основі хлорпірифосу та хлорпірифосу-метилу активно використовуються для обробки посівів більшості культур, а також як дезінфікуючі засоби для зерносховищ. У ЄС препарат заборонено.
Серед основних симптомів отруєння хлорпірифосом – біль у животі та втрата гостроти зору.
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