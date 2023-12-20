Ядовитый сыр мог попасть на прилавки одесских магазинов

Где дешевле: обзор цен на продукты на рынках Одессы и Одесской области Обзор цен на продукты журналисты «Одесской жизни» составили в первых числах декабря. Решив, что раз уж погода утихомирилась нужно отправиться на базары и узнать, что почем на рынках в Одессе и в районах нашей области. Ведь сейчас самое время начать заготовку продуктов для традиционных блюд праздничного стола. ПОДРОБНЕЕ

5 причин полакомиться мандаринами – вы об этом даже не подозревали Эти сочные фрукты из семейства цитрусовых особенно популярны зимой и, к тому же, считаются одним из атрибутов новогодних праздников. Многие знают, что благодаря высокому содержанию витамина С мандарины – а сегодня мы поговорим именно о них – помогают бороться с вирусами и простудами. Но, оказывается, на этом их польза не исчерпывается. ПОДРОБНЕЕ

Сладости, которые не навредят – список полезных лакомств Многие уверены, что правила здорового питания исключают употребление сладкого. Однако это не совсем верно – ведь есть сладости, которые не только не принесут вам никакого вреда, но и могут оказаться весьма полезными. Что это за продукты, читайте в нашем материале. ПОДРОБНЕЕ