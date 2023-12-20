Новости Одессы и Одесской области

Ядовитый сыр мог попасть на прилавки одесских магазинов

Ядовитый сыр мог попасть на прилавки одесских магазинов

На прилавки украинских магазинов мог попасть творог с возбудителем стафилококковой инфекции. Производитель сыра – Франция.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

В сообщении говорится, что речь идет об опасном французском сыре Reblochon de Savoie.

Сейчас специалисты исследуют всех производителей этого сыра, чтобы сделать выводы по зараженной продукции.

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Кроме Украины, сыр со стафилококком попал в Бельгию, Великобританию и Испанию.

Отметим, что именно стафилококковое отравление занимает первое место среди пищевых отравлений. Чувствительность организма к возбудителю стафилококка очень высока – отравление наступает в 90%.

Стафилококк поражает жизненно важные органы, может вызвать инфецирование крови, смертельные отравления, бронхит, эндокардит, менингит и другие инфекции.

Недавно «Одесская жизнь» писала об обзоре цен на рынках Одессы и Одесской области. А еще мы еженедельно рассказываем о ценах на продукты на одесском Привозе.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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