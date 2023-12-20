Ядовитый сыр мог попасть на прилавки одесских магазинов

На прилавки украинских магазинов мог попасть творог с возбудителем стафилококковой инфекции. Производитель сыра – Франция.
Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.
В сообщении говорится, что речь идет об опасном французском сыре Reblochon de Savoie.
Сейчас специалисты исследуют всех производителей этого сыра, чтобы сделать выводы по зараженной продукции.
Читайте также: В крупе одесского производителя обнаружили вещество, опасное для зрения? (ОБНОВЛЕНО)
Кроме Украины, сыр со стафилококком попал в Бельгию, Великобританию и Испанию.
Отметим, что именно стафилококковое отравление занимает первое место среди пищевых отравлений. Чувствительность организма к возбудителю стафилококка очень высока – отравление наступает в 90%.
Стафилококк поражает жизненно важные органы, может вызвать инфецирование крови, смертельные отравления, бронхит, эндокардит, менингит и другие инфекции.
Недавно «Одесская жизнь» писала об обзоре цен на рынках Одессы и Одесской области. А еще мы еженедельно рассказываем о ценах на продукты на одесском Привозе.