Оскароносному фільму про Маріуполь не знайшлося місця в міжнародній телеверсії: яку причину назвали

Організатори трансляції церемонії вручення переможців “Оскар-2024” вирізали зі скороченої міжнародної телеверсії номінацію “Найкращий повнометражний документальний фільм”, у якій переміг фільм українського режисера Мстислава Чернова “20 днів у Маріуполі”.

Телеканал Суспільне Культура, який виступав ексклюзивним транслятором церемонії в Україні, увечері 11 березня мав дати в ефір 90-хвилинну міжнародну скорочену версію події. Однак після отримання матеріалів для трансляції виявив, що нагородження українців відсутнє.

Наша команда була шокована і глибоко розчарована, коли не побачила в монтажі міжнародної версії номінацію “Найкращий повнометражний документальний фільм”, де справедливу нагороду отримала стрічка “20 днів у Маріуполі”. Потужна промова Мстислава Чернова підкреслила єдність між Україною та світом – тим неприємніше бачити виключення цього сповненого правди та сили епізоду з версії, поширеної для світових ліцензіатів премії “Оскар”, – прокоментував виконавчий продюсер телеканалу “Суспільне Культура” Лук’ян Галкін.

Команда “Суспільного” висловила своє обурення організаторам премії The Walt Disney Company Limited. Замість скороченої версії для українських глядачів “Суспільне Культура” показало повну версію в прямому ефірі.

У компанії Disney тим часом пояснили відсутність нагородження “20 днів у Маріуполі” та промови Чернова “тимчасовими обмеженнями”, додавши, що номінації для скороченої телеверсії були обрані заздалегідь:

Організатори трансляції повідомили, що окремі категорії та частини шоу не вдалося включити в 90-хвилинну версію для міжнародної аудиторії через часові обмеження.

Цікаво, що торік номінації, в якій переміг документальний фільм “Навальний”, таки знайшлося місце в скороченій телеверсії. Ба більше, промову його дружини також туди включили. Також організатори неодноразово відмовляли Володимиру Зеленському у виступі на церемонії вручення кінопремії.

Нагадаємо, фільм “20 днів у Маріуполі” розповідає про події перших 20 днів після початку вторгнення росії на територію України, коли місто Маріуполь опинилося в облозі та зазнало масованих обстрілів і бомбардувань. Мстислав Чернов та його колеги з агенції Associated Press задокументували початок знищення українського багатосоттисячного міста країною-агресором, виживання та загибель мирних мешканців, які стали жертвами російської агресії.