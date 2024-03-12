Оскароносному фільму про Маріуполь не знайшлося місця в міжнародній телеверсії: яку причину назвали

Нагородження фільму-переможця “20 днів у Маріуполі” та промова українського режисера Мстислава Чернова не увійшли до міжнародної телеверсії “Оскара”. Організатори трансляції пояснили це “тимчасовими обмеженнями”.
Організатори трансляції церемонії вручення переможців “Оскар-2024” вирізали зі скороченої міжнародної телеверсії номінацію “Найкращий повнометражний документальний фільм”, у якій переміг фільм українського режисера Мстислава Чернова “20 днів у Маріуполі”.
Телеканал Суспільне Культура, який виступав ексклюзивним транслятором церемонії в Україні, увечері 11 березня мав дати в ефір 90-хвилинну міжнародну скорочену версію події. Однак після отримання матеріалів для трансляції виявив, що нагородження українців відсутнє.
Наша команда була шокована і глибоко розчарована, коли не побачила в монтажі міжнародної версії номінацію “Найкращий повнометражний документальний фільм”, де справедливу нагороду отримала стрічка “20 днів у Маріуполі”. Потужна промова Мстислава Чернова підкреслила єдність між Україною та світом – тим неприємніше бачити виключення цього сповненого правди та сили епізоду з версії, поширеної для світових ліцензіатів премії “Оскар”, – прокоментував виконавчий продюсер телеканалу “Суспільне Культура” Лук’ян Галкін.
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Команда “Суспільного” висловила своє обурення організаторам премії The Walt Disney Company Limited. Замість скороченої версії для українських глядачів “Суспільне Культура” показало повну версію в прямому ефірі.
У компанії Disney тим часом пояснили відсутність нагородження “20 днів у Маріуполі” та промови Чернова “тимчасовими обмеженнями”, додавши, що номінації для скороченої телеверсії були обрані заздалегідь:
Організатори трансляції повідомили, що окремі категорії та частини шоу не вдалося включити в 90-хвилинну версію для міжнародної аудиторії через часові обмеження.
Цікаво, що торік номінації, в якій переміг документальний фільм “Навальний”, таки знайшлося місце в скороченій телеверсії. Ба більше, промову його дружини також туди включили. Також організатори неодноразово відмовляли Володимиру Зеленському у виступі на церемонії вручення кінопремії.
Нагадаємо, фільм “20 днів у Маріуполі” розповідає про події перших 20 днів після початку вторгнення росії на територію України, коли місто Маріуполь опинилося в облозі та зазнало масованих обстрілів і бомбардувань. Мстислав Чернов та його колеги з агенції Associated Press задокументували початок знищення українського багатосоттисячного міста країною-агресором, виживання та загибель мирних мешканців, які стали жертвами російської агресії.