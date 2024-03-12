Оскароносному фильму про Мариуполь не нашлось места в международной телеверсии: какую причину назвали

Организаторы трансляции церемонии вручения победителей «Оскар-2024» вырезали из сокращенной международной телеверсии номинацию «Лучший полнометражный документальный фильм», в которой победил фильм украинского режиссера Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе».

Телеканал Суспільне Культура, который выступал эксклюзивным транслятором церемонии в Украине, вечером 11 марта должен был дать в эфир 90-минутную международную сокращенную версию события. Однако после получения материалов для трансляции обнаружил, что награждение украинцев отсутствует.

Наша команда была шокирована и глубоко разочарована, когда не увидела в монтаже международной версии номинацию «Лучший полнометражный документальный фильм», где справедливую награду получила лента «20 дней в Мариуполе». Мощная речь Мстислава Чернова подчеркнула единство между Украиной и миром — тем неприятнее видеть исключение этой полного правды и силы эпизода из версии, распространенной для мировых лицензиатов премии «Оскар», — прокомментировал исполнительный продюсер телеканала «Суспільне Культура» Лукьян Галкин.

Команда «Суспільне» выразила свое возмущение организаторам премии The Walt Disney Company Limited. Вместо сокращенной версии для украинских зрителей «Суспільне Культура» показало полную версию в прямом эфире.

В компании Disney тем временем объяснили отсутствие награждения «20 дней в Мариуполе» и речи Чернова «временными ограничениями», добавив, что номинации для сокращенной телеверсии были выбраны заранее:

Организаторы трансляции сообщили, что отдельные категории и части шоу не удалось включить в 90-минутную версию для международной аудитории из-за временных ограничений.

Интересно, что в прошлом году номинации, в которой победил документальный фильм «Навальный», таки нашлось место в сокращенной телеверсии. Более того, речь его жены также туда включили. Также организаторы неоднократно отказывали Владимиру Зеленскому в выступлении на церемонии вручения кинопремии.

Напомним, фильм «20 дней в Мариуполе» рассказывает о событиях первых 20 дней после начала вторжения россии на территорию Украины, когда город Мариуполь оказался в осаде и подвергся массированным обстрелам и бомбардировкам. Мстислав Чернов и его коллеги из агентства Associated Press задокументировали начало уничтожения украинского многосоттысячного города страной-агрессором, выживание и гибель мирных жителей, ставших жертвами российской агрессии.