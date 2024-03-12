Оскароносному фильму про Мариуполь не нашлось места в международной телеверсии: какую причину назвали

Награждение фильма-победителя «20 дней в Мариуполе» и речь украинского режиссера Мстислава Чернова не вошли в международную телеверсию «Оскара». Организаторы трансляции объяснили это «временными ограничениями».
Организаторы трансляции церемонии вручения победителей «Оскар-2024» вырезали из сокращенной международной телеверсии номинацию «Лучший полнометражный документальный фильм», в которой победил фильм украинского режиссера Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе».
Телеканал Суспільне Культура, который выступал эксклюзивным транслятором церемонии в Украине, вечером 11 марта должен был дать в эфир 90-минутную международную сокращенную версию события. Однако после получения материалов для трансляции обнаружил, что награждение украинцев отсутствует.
Наша команда была шокирована и глубоко разочарована, когда не увидела в монтаже международной версии номинацию «Лучший полнометражный документальный фильм», где справедливую награду получила лента «20 дней в Мариуполе». Мощная речь Мстислава Чернова подчеркнула единство между Украиной и миром — тем неприятнее видеть исключение этой полного правды и силы эпизода из версии, распространенной для мировых лицензиатов премии «Оскар», — прокомментировал исполнительный продюсер телеканала «Суспільне Культура» Лукьян Галкин.
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Команда «Суспільне» выразила свое возмущение организаторам премии The Walt Disney Company Limited. Вместо сокращенной версии для украинских зрителей «Суспільне Культура» показало полную версию в прямом эфире.
В компании Disney тем временем объяснили отсутствие награждения «20 дней в Мариуполе» и речи Чернова «временными ограничениями», добавив, что номинации для сокращенной телеверсии были выбраны заранее:
Организаторы трансляции сообщили, что отдельные категории и части шоу не удалось включить в 90-минутную версию для международной аудитории из-за временных ограничений.
Интересно, что в прошлом году номинации, в которой победил документальный фильм «Навальный», таки нашлось место в сокращенной телеверсии. Более того, речь его жены также туда включили. Также организаторы неоднократно отказывали Владимиру Зеленскому в выступлении на церемонии вручения кинопремии.
Напомним, фильм «20 дней в Мариуполе» рассказывает о событиях первых 20 дней после начала вторжения россии на территорию Украины, когда город Мариуполь оказался в осаде и подвергся массированным обстрелам и бомбардировкам. Мстислав Чернов и его коллеги из агентства Associated Press задокументировали начало уничтожения украинского многосоттысячного города страной-агрессором, выживание и гибель мирных жителей, ставших жертвами российской агрессии.