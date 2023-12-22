Як росіяни знищували місто: обрали фільм, який представить Україну на премії “Оскар”

Про це повідомили на facebook-сторінці Українського Оскарівського Комітету.

Для режисера фільму Мстислава Чернова – це дебютна робота в кінематографі. Адже сам Мстислав – воєнний кореспондент, письменник, фотограф та відеограф. У створенні картини також взяли участь фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко.

Саме ці люди стали останніми журналістами, хто показував як росія нищила Маріуполь. Саме їхні світлини з Маріуполя були на перших шпальтах як українських, так й світових ЗМІ.

За свою сміливість і відданість справі життя журналісти були нагороджені Пулітцерівською премією. А сама стрічка “20 днів у Маріуполі” отримала низку міжнародних нагород.

Всього на національному відборі було представлено 5 картин: “20 днів у Маріуполі” Мстислава Чернова, “Памфір” Дмитра Сухолиткого-Собчука, “Залізні метелики” Романа Любого, “ШТТЛ” Адрієна Уолтера та “Терикони” Тараса Томенка.

Щодо сюжету, то фільм показує початок вторгнення росіян. Це і бомбардування пологового будинку, постійні атаки на місто з усіх видів зброї й порятунок автора стрічки і його колег з оточеного окупантами міста.

Остаточних номінантів на 96-ту премію «Оскар» оголосять 23 січня 2024 року. А сама церемонія відбудеться 11 березня 2024 року.