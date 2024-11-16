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Опитування виявило скільки одеситів готові переглянути дату заснування міста

Опитування виявило скільки одеситів готові переглянути дату заснування міста

Соціологи опитали мешканців Одеси щодо їх ставлення до перенесення дати дня народження міста. Голоси тих, хто згоден з цим та тих, хто так чи інакше проти, поділилися приблизно порівну.

Про це свідчать дані соціологічного опитування, замовленого Інститутом національної пам’яті України.

Майже половина одеситів (48,1%) підтримують ідею перенесення офіційної дати заснування міста на 1415 рік – час першої письмової згадки про фортецю Кочубеїв, яка існувала на місці сучасної Одеси.

Проти такої ініціативи виступають 15,9% опитаних, а 32,8% вважають це питання несвоєчасним.

Щодо перенесення дати заснування міста:

  • підтримують – 48,1%;
  • не підтримують – 15,9%;
  • вважають питання несвоєчасним – 32,8%;
  • важко відповісти – 3,2%.

Дослідження проводилося у липні-вересні 2024 року методом телефонного опитування. Загалом було опитано 310 респондентів різного віку та статі. Вибірка є репрезентативною для дорослого населення міста за основними соціально-демографічними характеристиками.

Чому взагалі постало питання про дату святкування дня народження Одеси, читайте в публікації: День народження Одеси 2 вересня виявився історичною вигадкою – історик.

Раніше «Одеське Життя» розповідало, як одесити ставляться до Степана Бандери та як змінилося їхнє ставлення до постаті російського поета Олександра Пушкіна.

Читайте також: Фортеця, порт, зерно: якою була Одеса 609 років тому (відео, фото, іллюстрації).

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