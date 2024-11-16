Опитування виявило скільки одеситів готові переглянути дату заснування міста

Про це свідчать дані соціологічного опитування, замовленого Інститутом національної пам’яті України.

Майже половина одеситів (48,1%) підтримують ідею перенесення офіційної дати заснування міста на 1415 рік – час першої письмової згадки про фортецю Кочубеїв, яка існувала на місці сучасної Одеси.

Проти такої ініціативи виступають 15,9% опитаних, а 32,8% вважають це питання несвоєчасним.

Щодо перенесення дати заснування міста:

підтримують – 48,1%;

не підтримують – 15,9%;

вважають питання несвоєчасним – 32,8%;

важко відповісти – 3,2%.

Дослідження проводилося у липні-вересні 2024 року методом телефонного опитування. Загалом було опитано 310 респондентів різного віку та статі. Вибірка є репрезентативною для дорослого населення міста за основними соціально-демографічними характеристиками.

Чому взагалі постало питання про дату святкування дня народження Одеси, читайте в публікації: День народження Одеси 2 вересня виявився історичною вигадкою – історик.

Раніше «Одеське Життя» розповідало, як одесити ставляться до Степана Бандери та як змінилося їхнє ставлення до постаті російського поета Олександра Пушкіна.

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