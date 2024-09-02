День народження Одеси 2 вересня виявилося історичною вигадкою – історик

Зараз як День народження Одеси офіційно зафіксована дата 2 вересня 1794 року. Але вона є і однією з найбільш суперечливих в історії міста. Вона була встановлена на основі заяви історика позаминулого сторіччя Анатолія Скальського, проте багато сучасних дослідників, включаючи Тараса Гончарука, вважають вигаданою.

За словами Гончарука, ця дата не має жодного історичного обґрунтування і була спеціально підігнана Скальським під коронацію імператора Миколи I, яка відбулася 2 вересня 1826 року.

– Скальський створив цей міф, прив’язавши день народження міста до події, яка не мала жодного зв’язку з реальною історією Одеси. Це була спроба надати місту певну дату, яка би добре звучала і мала імперський відтінок, – зазначає історик.

Гончарук наголошує, що в архівах і документах не існує жодних підтверджень того, що 2 вересня має якесь значення для Одеси.

– Це просто красива дата, яка добре вписується в історичний контекст, але не має під собою реальних фактів, – стверджує Тарас Гончарук.

Так, зараз все ще багато одеситів сприйняли цю дату як офіційну, однак дослідники, такі як Гончарук, закликають переглянути історичні факти і не спиратися на вигадки. Вони підкреслюють, що справжню дату заснування міста треба шукати в архівах та інших історичних документах, а не створювати її на основі бажання вислужитися перед політичними діячами.

Таким чином, дата 2 вересня 1794 року залишається темою для обговорень і дискусій серед істориків та місцевих жителів, і, з високою вірогідністю, може буде переглянута на основі нових історичних фактів та досліджень.

До речі, вже є дата, яка може прийти на заміну другого вересня. І вона має під собою більш стійке історичне підґрунтя. Це 19 травня 1415 року. Саме цей день пов’язаний із першою згадкою Одеси в історичних документах.

Які це документи і чому саме цей день, чинайті в нашій статті: Не 230 років, а 609: чому офіційний вік Одеси не збігається з історичними документами.

А поки що відомо, що найближчим часом на одному із будинків на Приморському бульварі з’явиться пам’ятна дошка, яка наочно буде ілюструвати, як виглядала прадавня Одеса, яка тоді звалася Хаджибей, і розкаже про справжній вік міста.