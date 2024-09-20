Памятник Пушкину в Одессе снесут, – Олег Кипер

Про це керівник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів в інтерв’ю відеопроєкту «Міста сили».

Перейменування вулиць в Одесі – одна з найбільш гостро обговорюваних тем у місті. За словами Кіпера, є низка «скандальних» вулиць, проти перейменування яких виступили одесити і гарячі суперечки навколо них тривають досі.

По шести-семи вулицях суперечки не закінчуються, і самі політики починають їх збуджувати, ці питання, для того, щоб, мабуть, отримати якісь бонуси і дивіденди у майбутніх, як вони вважають, своїх виборців. Я вважаю, що є закон і його потрібно виконувати – життя змінилося. Сьогодні в нас інші герої.

За словами Кіпера, його дивує реакція людей на перейменування. Наприклад, вулиці Пушкінської, якій повернули історичну назву Італійська. Площу Думську перейменовано на Біржову – це також її стара історична назва. Тобто ніхто нічого нового не придумав.

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Я довго думав, чому люди реагують. Молодь не реагує, молодь живе вже новим життям, а більш старше покоління так реагує, мабуть, тому, що вони не за назвами вулиць сумують, а за місцем, де любили, гуляли, співали, танцювали, веселилися. Я думаю, що саме через це виникла проблема. Сьогодні настав новий час і в нас є можливість підвести риску під цим усім питанням і рухатися далі.

Що стосується знесення пам’ятника Пушкіну в Одесі, то на сьогодні містами України вже розійшлися розпорядження щодо знесення таких пам’ятників. Не ми будемо його зносити, зазначив керівник Одеської ОДА.

Те, що ми бачимо поруч із пам’ятником Пушкіна – розбомблено, і всі розуміють, що вони (росіяни. – ред.) принесли лихо і місту, і нашим людям, а я багато разів виїжджав на місце атак і багато разів бачив трупи дітей і дорослих… Ну, написали якісь хороші слова про Одесу, а що сьогодні не пишуть про Одесу? Тому, я думаю, що на цьому треба поставити крапку.

Нагадаємо, проти знесення пам’ятника виступає мер Одеси Геннадій Труханов виступає , аргументуючи, що він є частиною реєстру ЮНЕСКО і символом одеської історії та світової культури. Труханов вважає, що зробити це означає віддати поета росіянам, хоча він жив і творив в Одесі.