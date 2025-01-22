Як повідомили у прес-службі мерії міста, цього дня в закладах охорони здоров’я проводитиметься безкоштовний профілактичний огляд жінок гінекологами з цитологічним обстеженням та наданням рекомендацій.
Адреси та графік проведення профілактичних оглядів 22 січня:
- Жіноча консультація №1 пологового будинку №5: вул. Академічна, 14, з 8:00 до 16:00, тел. (048) 705-99-79;
- Жіноча консультація №3 міської клінічної лікарні №1: вул. Старопортофранківська, 67, з 9:00 до 15:00, тел. (0800) 33-23-01;
- Жіноча консультація №4 філії пологового будинку №1: вул. Болгарська, 38, 6 поверх, з 8:30 до 16:30, тел. (048) 728-09-60;
- Жіноча консультація №5 філії пологового будинку №1: вул. Академіка Філатова, 58/2, з 8:00 до 17:00, тел. (048) 772-03-49;
- Жіноча консультація №7 пологового будинку №5: вул. Троїцька, 39, з 8:00 до 15:00, тел. (048) 705-99-30;
- Діагностично-консультативний центр №2 міської клінічної лікарні №10: вул. Варненська, 25/2, з 8:00 до 18:00, тел. (048) 765-64-94;
- Діагностично-консультативний центр №3 міської клінічної лікарні №10: Люстдорфська дорога, 170, з 8:00 до 18:00, тел. (048) 744-50-22;
- Жіноча консультація №10 міської клінічної лікарні №1: пров. Павла Кравцова, 7, каб. №2,3, з 8:00 до 17:00, тел. (0800) 33-23-01, (048) 750-51-01;
- Жіноча консультація №11 міської клінічної лікарні №1: вул. Сергія Ядова, 61б, процедурний кабінет, з 8:00 до 13:00, тел(0800)33-23-01;
- Жіноча консультація №14 міської клінічної лікарні №1: вул. 28-ї бригади (Паустовського), 21а, з 8:00 до 12:00, тел.(0800)33-23-01;
- Консультативно-діагностичне відділення №3 міської клінічної лікарні №1: вул. Житомирська, 2, 3 поверх, каб. №332, з 10:00 до 14:00, тел.(0800)33-23-01;
- Консультативно-діагностичний центр міської клінічної лікарні №11: вул. Віталія Нестеренка (Академіка Воробйова), 5г, 2-й поверх, каб. №25, з 10:00 до 13:00;
- Центр первинної медико-санітарної допомоги №2: вул. Добровольців (Маршала Говорова), 26, каб. №3, з 9:00 до 15:00, тел (048) 746-66-10; вул. Базарна, 77, каб. №2, з 8:30 до 14:30, тел. (048) 705-87-04;
- Центр первинної медико-санітарної допомоги №3: Фонтанська дор., 30/32, каб. №17, з 11:00 до 12:30, тел. (048) 735-91-12; вул. Сім’ї Глодан (Ільфа та Петрова), 63/1, каб. №9, з 16:00 до 19:45, тел. (048) 735-91-13;
- Центр первинної медико-санітарної допомоги №4: вул. Левітана, 62, 1-й поверх, каб. №2 – з 9:00 до 15:00; 2-й поверх, каб. №21 – з 9:00 до 15:00; тел. (048)-705-87-19, (048)-705-87-20;
- Центр первинної медико-санітарної допомоги №5: вул. Академіка Заболотного, 59/1, каб. №2, з 8:30 до 14:00, тел. (048) 788-79-25;
- Центр первинної медико-санітарної допомоги №16: вул. Івана та Юрія Лип, 1, 1-й поверх, каб. №2, з 8:00 до 14:00; вул. Житомирська, 2, 1 поверх, каб. №124, з 09:00 до 12:30.
- Центр первинної медико-санітарної допомоги №18: вул. Отамана Чепіги, 54, 2-й поверх, каб. №204, з 09:00 до 16:00, тел. (048) 793-53-10; вул. Торгова, 29/31, 4 поверх, каб. №410, з 9:00 до 16:00; вул. Героїв оборони Одеси, 52, 1 поверх, каб. №12, з 09:00 до 16:00;
- Консультативно-діагностичний центр №6: вул. Зоопаркова, 8 (Міський центр здоров’я сім’ї) 1-й поверх, каб. №19, з 08:00 до 17:00, тел. (048) 753-01-45, (048) 704-88-03;
- Консультативно-діагностичний центр №20: вул. Левітана, 62, 4 поверх, каб. №457, з 8:00 до 15:00, тел. (048) 705-88-01, (048) 705-88-02;
- Консультативно-діагностичний центр №29: вул. Академіка Заболотного, 13а, 2 поверх, каб. №15, з 12:00 до 16:00, тел. (048)-758-52-56, (048)-758-50-46.
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