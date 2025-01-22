Как сообщили в пресс-службе мэрии города, в этот день в учреждениях здравоохранения будет проводиться бесплатный профилактический осмотр женщин гинекологами с цитологическим обследованием и предоставлением рекомендаций.
Адреса и график проведения профилактических осмотров 22 января:
- Женская консультация №1 роддома №5: ул. Академическая, 14, с 8:00 до 16:00, тел. (048) 705-99-79;
- Женская консультация №3 городской клинической больницы №1: ул. Старопортофранковская, 67, с 9:00 до 15:00, тел. (0800) 33-23-01;
- Женская консультация №4 филиала роддома №1: ул. Болгарская, 38, 6 этаж, с 8:30 до 16:30, тел. (048) 728-09-60;
- Женская консультация №5 филиала роддома №1: ул. Академика Филатова, 58/2, с 8:00 до 17:00, тел. (048) 772-03-49;
- Женская консультация №7 роддома №5: ул. Троицкая, 39, с 8:00 до 15:00, тел. (048) 705-99-30;
- Диагностически консультативный центр №2 городской клинической больницы №10: ул. Варненская, 25/2, с 8:00 до 18:00, тел. (048) 765-64-94;
- Диагностически консультативный центр № 3 городской клинической больницы № 10: Люстдорфская дорога, 170, с 8:00 до 18:00, тел. (048) 744-50-22;
- Женская консультация №10 городской клинической больницы №1: пер. Павла Кравцова, 7, каб. №2,3, с 8:00 до 17:00, тел. (0800) 33-23-01, (048) 750-51-01;
- Женская консультация №11 городской клинической больницы №1: ул. Сергея Ядова, 61б, процедурный кабинет, с 8:00 до 13:00, тел(0800)33-23-01;
- Женская консультация №14 городской клинической больницы №1: ул. 28-й бригады (Паустовского), 21а, с 8:00 до 12:00, тел.(0800)33-23-01;
- Консультативно-диагностическое отделение №3 городской клинической больницы №1: ул. Житомирская, 2, 3 этаж, каб. №332, с 10:00 до 14:00, тел.(0800)33-23-01;
- Консультативно-диагностический центр городской клинической больницы №11: ул. Виталия Нестеренко (Академика Воробьева), 5г, 2-й этаж, каб. №25, с 10:00 до 13:00;
- Центр первичной медико-санитарной помощи №2: ул. Добровольцев (Маршала Говорова), 26, каб. №3, с 9:00 до 15:00, тел (048)746-66-10; ул. Базарная, 77, каб. №2, с 8:30 до 14:30, тел. (048) 705-87-04;
- Центр первичной медико-санитарной помощи №3: Фонтанская дор., 30/32, каб. №17, с 11:00 до 12:30, тел. (048) 735-91-12; ул. Семьи Глодан (Ильфа и Петрова), 63/1, каб. №9, с 16:00 до 19:45, тел. (048) 735-91-13;
- Центр первичной медико-санитарной помощи №4: ул. Левитана, 62, 1-й этаж, каб. №2 – с 9:00 до 15:00; 2-й этаж, каб. №21 – с 9:00 до 15:00; тел. (048)-705-87-19, (048)-705-87-20;
- Центр первичной медико-санитарной помощи №5: ул. Академика Заболотного, 59/1, каб. №2, с 8:30 до 14:00, тел. (048) 788-79-25;
- Центр первичной медико-санитарной помощи №16: ул. Ивана и Юрия Лип, 1, 1-й этаж, каб. №2, с 8:00 до 14:00; ул. Житомирская, 2, 1-й этаж, каб. №124, с 09:00 до 12:30.
- Центр первичной медико-санитарной помощи №18: ул. Атамана Чепиги, 54, 2-й этаж, каб. №204, с 09:00 до 16:00, тел. (048) 793-53-10; ул. Торговая, 29/31, 4 этаж, каб. №410, с 9:00 до 16:00; ул. Героев обороны Одессы, 52, 1-й этаж, каб. №12, с 09:00 до 16:00;
- Консультативно-диагностический центр №6: ул. Зоопарковая, 8 (Городской центр здоровья семьи) 1-й этаж, каб. №19, с 08:00 до 17:00, тел. (048) 753-01-45, (048) 704-88-03;
- Консультативно-диагностический центр №20: ул. Левитана, 62, 4-й этаж, каб. №457, с 8:00 до 15:00, тел. (048) 705-88-01, (048) 705-88-02;
- Консультативно-диагностический центр №29: ул. Академика Заболотного, 13а, 2-й этаж, каб. №15, с 12:00 до 16:00, тел. (048)-758-52-56, (048)-758-50-46.
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