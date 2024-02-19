Чому жінки бояться гінекологів і як ці страхи шкодять здоров’ю

На жаль, у ХХІ столітті жінки досі нехтують тим, що повинні робити регулярно — ходити до гінеколога на планові огляди. Я, як жінка, з особистого досвіду можу сказати, що уникала зустрічі з профільним лікарем. В підлітковому віці взагалі вигадувала усілякі дурниці, аби мене не чіпали на медогляді. Зараз я доросла людина і розумію важливість медоглядів, але продовжую ігнорувати гінеколога, переносячи нашу зустріч на потім.

Не буду брехати, що для мене візит до жіночого лікаря асоціюється з холодними інструментами, болючими процедурами та нетактовним фахівцем. А ще старі як світ психологічні бар’єри — безпричинний страх та сором перед оглядом. Коментарі, які я побачила під постом, а їх там понад сто, не менше налякали. Більшість жінок, так само як і я, свідомо нехтують своїм здоров’ям, тому що бояться лікаря, тому що травмовані через «каральну медицину, акушерське насилля, негативний досвід».

Що думають жінки?

«Після гінекологів на медоглядах, котрі ще з дитинства оглядали мене як корову якусь, більше не ходжу…».

«Зі школи лишились не найкращі спогади, коли табуном гнали всіх підряд, а батьки вели, бо до нормального лікаря дорого…».

«Бо штуки для огляду дають неприємні відчуття».

«Після прийому у деяких лікарів потрібні роки психотерапії. Буває так травмують, що бажання уникнути походу до лікаря сильніше за страх смерті».

«Зате на нігті всі біжать, як очманілі, бо це ж видно, а те, що матка може гнити, ну то ж не видно» — «Тому що майстра манікюру, котра добре до тебе відноситься знайти легше».

Зрештою виникла ідея обговорити болісну тему з автором публікації — акушером-гінекологом та лікарем ультразвукової діагностики Світланою Демянюк та спробували пояснити жінкам, чому відвідування лікаря раз на рік може запобігти страшним наслідкам та врятувати життя.

Лікарі теж люди

Зі Світланою в нас зав’язалась дуже особиста бесіда. Було цікаво дізнатися, чи є в неї жіночий лікар та з якими жіночими проблемами вона стикалася.

Лікарка зізналася, що її перший досвід відвідування гінеколога був негативним. Ще дівчинкою вона відчула на собі «принади» лікаря «радянської закалки». Але особливо тяжко було знайти «свого» гінеколога будучи профільним лікарем, тому що компетенція колег не завжди відповідала очікуванням. Зараз мета Світлани створити максимально комфортні та довірливі відносини з пацієнтками, закрити на прийомі всі питання, які їх турбують. І найголовніше — заохотити жінок не боятися та не соромитися лікарів і проходити щорічні огляди, адже набагато краще провести профілактичні заходи ніж лікування.

Про важливе та болісне

У 2021 році українськими лікарями було підраховано, що тільки десять відсотків жінок постійно відвідує лікаря, одна третина — взагалі не ходять до гінекологів, а інша звертається до фахівця через вагітність або біль. На разі ситуація не змінилася.

– Багато жінок ігнорують гінекологів, як вважаєте, в чому проблема?

– Думаю, основна проблема у стереотипах, нав’язаних застарілою радянською медициною «залякування» та звинувачення. Все що стосувалося інтимного життя замовчувалось, а моральний і психологічний стан жінки нікого не цікавив. Також велику роль зіграла відсутність інформації, бо донедавна сексуальної освіти не існувало, як такої. А з тих коментарів, що я прочитала під своїм постом, в черговий раз переконалась, як багато означає попередній досвід відвідування гінеколога. Якщо жінці один раз «не пощастило» з фахівцем, то вона ставить клеймо на всіх лікарях, що є вкрай неправильним.

– Як перестати боятися жіночих лікарів?

– Дуже просто! Достатньо потрапити до грамотного та чуйного лікаря, якому ви зможете максимально довіритись. Зараз у пацієнтів є доступ до інформації та можливість обирати лікаря, тому треба просто підійти до цього питання відповідально. Сучасна медицина дуже гуманна. Кожний метод лікування має обговорюватися і підбиратися спільно лікарем і пацієнткою. Якщо вам не подобається особисте відношення або професійний підхід лікаря, завжди можна звернутись до іншого. В Україні медицина набагато доступніша, ніж за кордоном, щоб потрапити до спеціаліста, нам не треба чекати місяцями. Цінуйте це та використовуйте. І не варто ніколи боятись, що на профілактичному огляді у вас можуть знайти якусь патологію, гірше, коли захворювання прогресує, а ви про це навіть не здогадуєтесь.

– В дитинстві я багато чула, що чоловіки гінекологи кращі фахівці, і якщо чесно, я їх соромлюсь. А як ви ставитесь до такого стереотипу?

– Лікаря варто обирати не за гендером, а за професіоналізмом і особистими вподобаннями. Всі люди різні, і відповідно, лікарі теж.

Що думають жінки?

«Дивно. Мені здавалося, що вже давно жінки, хоча б раз на рік ходять до гінеколога, роблять УЗД щитовидної та молочних залоз, загальний аналіз крові. Це має бути в житті кожної жінки як правило!».

«Я з 12 років на обліку у гінеколога, ходжу регулярно і без нагадування. В мене в житті були теж лікарі, від яких хотілося тікати. Але моє життя і стан жіночого організму важливіші!».

«На мою думку, не ходять до гінекологів з молодих літ, ті у кого не привчили до цього батьки. Не розповіли, що треба, як часто треба, які можуть бути наслідки».

«Ходжу по всіх УЗД і аналізи хоча б раз у пів року. Якщо щось заболіло — одразу записуюсь на прийом».

«Не знала, що в мене є дві кісти у грудях. Дізналася випадково, бо ні болі, ні самих цих кіст на дотик не відчувала, під час менструації не було дискомфорту…».

Жіноче здоров’я в жіночих руках

Щорічна статистика жіночих захворювань зараз тільки зростає. Найнебезпечніші й найчастіші з них — рак шийки матки. За підрахуванням ВОЗ у світі кожного року викликає близько 500 тисяч нових випадків патології та ще 250 тисяч випадків смерті. Вакцина отримана у лікаря може запобігти захворюванню.

– Якщо ми будемо нехтувати оглядом, які наслідки?

– Організм жінки — це чітка і злагоджена робота всіх систем органів, тому якщо якась з них дає збій, то це відображається на всьому здоров’ї в цілому. Проблема в тому, що організм не завжди подає «знаки» у вигляді симптомів на початковій стадії захворювань, в тому ж числі онкологічних. Відповідно, якщо нехтувати щорічними профілактичними оглядами, то можна втратити можливість раннього виявлення хвороби і шанс на виліковування. Ваше здоров’я у ваших руках, і лише пів години на рік на огляді можуть вам його врятувати.

– Правда, що стрес впливає на жіноче здоров’я, особливо під час війни?

– Всім відомо, що стрес вкрай негативно впливає на здоров’я, а на жіноче особливо. Менструальний цикл (МЦ) — це дзеркало здоров’я жінки і результат скоординованої роботи структур головного мозку, які впливають на роботу яєчників за допомогою гормонів, а яєчники, своєю чергою, впливають на роботу головного мозку. Це таке собі замкнуте коло, що працює за принципом прямого та зворотного зв’язку, і якщо в їх злагоджену роботу раптом втручається стрес, то все починає йти «не по плану». Також не забуваємо, що однією з основних природньо-запрограмованих функцій організму жінки є вагітність. Коли організм переживає сильний стрес — це сигнал для головного мозку, що вагітність зараз не на часі, бо є пряма загроза життю і здоров’ю майбутнього потомства. Як результат — затримується овуляція і виникає порушення менструального циклу. Тут важливо одразу звертатись до лікаря.

– Як часто треба звертатися до жіночого лікаря?

– Профілактичний огляд у гінеколога обов’язково повинен проводитись один раз на рік, а саме: збір анамнезу (це коротка історія вашого жіночого та загального здоров’я) й обговорення ваших репродуктивних планів. Потім огляд і взяття мазків (з метою попередження раку шийки матки, обов’язковим є цитологічне дослідження (PAP-тест) та УЗД органів малого таза. Інші обстеження залежно від конкретно вашої клінічної ситуації. Також перед візитом варто пару днів не жити статевим життям та не використовувати жодні вагінальні місцеві засоби. Я рекомендую ще виписати питання, які вас цікавлять, щоб задати їх лікарю. Але якщо у вас є скарги, то не чекайте, що «саме пройде», а зверніться за допомогою до спеціаліста. Страх породжує невідомість, а з хорошим лікарем, який поясне, що з вами відбувається і як це виправити, це відчуття неодмінно зникне.

Що думають жінки?

«Ходжу регулярно раз на рік. Головне, знайти свого лікаря».

«Напевно мені пощастило, бо в мене прекрасний гінеколог. Ходжу до неї раз на півроку для свого спокою».

«Перша операція з гінекології у 20 років. За наступні 17 років надивилася на багатьох гінекологів і, нарешті, знайшла свою».

«Державна лікарня, прекрасний сімейний лікар і вона ж порекомендувала прекрасну лікарку-гінеколога теж у державній. Безкоштовно, приємні люди, зручно записуватися та отримувати результати аналізів в Helsi».

«Дуже рада, що мені попалася супер-крута гінекологіня, яка бережно і ніжно ставиться до мене. Бажаю всім дівчатам знайти такого лікаря і ніколи більше не боятися!».

Оглядова пам’ятка від гінеколога

Не тільки як лікар, але і як жінка Світлана Демянюк радить починати відвідувати гінеколога ще у підлітковому віці — десь у 13-15 років після початку менструації, якщо дівчинку нічого не турбує.

Візит до лікаря проводиться для того, щоб допомогти дитині зрозуміти, як працює жіночий організм, провести огляд молочних залоз та зовнішніх статевих органів. Також лікар має розказати про вакцинацію від вірусу папіломи людини з метою профілактики раку шийки матки, яка має бути проведена до початку статевого життя.

Крім цього лікарка радить обирати гінеколога, який:

поважає вас — ви не маєте слухати образи у свою адресу, особливо якщо вони стосуються вашого особистого і інтимного життя, і тільки вам вирішувати коли вагітніти, народжувати і все інше;

не залякує — лікар має пояснювати всі можливі ризики і методи їх уникнення, фрази «не завагітнієш», «не народиш», «не виносиш» є недоречними;

йде на контакт — розмова з лікарем має бути відкритою і приємною, аби вам було максимально комфортно, у свого лікаря можна питати все і це краще, ніж «гуглити»;

не призначає купу препаратів — давно доказано, що чим більше призначень, тим менше ймовірність, що пацієнт буде їх дотримуватись, а народна мудрість каже, що в рецептах з десяти ліків завжди можна знайти «фуфломіцини»;

розвивається — медицина не стоїть на місці і так само має самовдосконалюватись і лікар, адже доказовість — це вже давно не «тренд», а правило;

доступно пояснює — лікар має аргументувати всі свої дії і призначення, щоб вам все було зрозуміло і ви чітко знали, як діяти далі.

Любі жінки, бережіть своє здоров’я і не бійтеся лікарів, адже це важливо!

Коментарі жінок були взяти зі сторінки лікарки-гінеколога в соцмережі «Інстаграм»