Про це вона повідомила у своєму Instagram.

Цю престижну нагороду одеситка отримала за кліп до пісні відомої американської співачки Леді Гаги «Disease», яка увійде до її сьомого студійного альбому.

Таню Муіньо поділилася фотографією, на якій вона тримає скляну статуетку у формі гравійної котушки з плівкою «Hollywood Music Video Awards – Director of the Year 2025».

Співпраця з Леді Гагою стала однією з найгучніших у кар’єрі Муіньо. Відео набрало 36 мільйонів переглядів і отримало багато позитивних відгуків від музичних критиків та фанатів.

Варто зазначити, що це далеко не перший досвід режисерки з світовими легендами. За останні п’ять років Таню Муіньо встигла попрацювати з Кеті Перрі, Біллі Айліш, Lil Nas X, Cardi B, Lizzo, The Weeknd, Брітні Спірс і Елтоном Джоном, Doja Cat і Ленні Кравіцом, Дуа Ліпою, а також зняла два кліпи для Гаррі Стайлза.

Таню Муіньо – лауреат премії MTV Video Music Awards за найкращу операторську роботу та поп-відео, а також дворазова номінантка на Grammy у категорії «Найкраще музичне відео».

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