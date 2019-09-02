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Новости Одессы и Одесской области

В ролях – собаки: режиссер из Одессы сняла клип для Katy Perry

В ролях – собаки: режиссер из Одессы сняла клип для Katy Perry

Видеоработа на песню Small Talk только недавно появилась на YouTube-канале американской исполнительницы, но уже успела стать популярной.

Как оказалось, в этом есть заслуга и нашей землячки. Сюжет истории, которая разворачивается в клипе, придумала одесситка с кубинскими корнями Таню Муиньо.

Изданию Vogue.ua Таню рассказала, что его два дня снимали в Лос-Анджелесе. Главные герои клипа – собаки. По задумке, они помогают создать антураж для истории, в которой бывшие возлюбленные расстались и не могут поладить.

Во время съемок на площадке побывало около 20 хвостатых артистов, в том числе и пес певицы Nugget. Чтобы с ними справиться, создатели клипа пригласили кинологов.

К слову, Таню Муиньо – режиссер, чьи клипы собирают миллионы поклонников в сети. Одна из самых популярных работ – ролик “Троль” для группы “Время и Стекло”, набравший 100 миллионов просмотров за полгода.

В этой связи Таню признали рекордсменкой в рамках украинской музыкальной премии YUNA. У нас одесситка сотрудничает с молодыми артистами, к примеру, IOWA, Рожденом Ануси, MONATIKом, Юлией Nelson. А вот с западной звездой девушке пришлось поработать впервые.

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Фото: Facebook Katy Perry, Таню Муиньо

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