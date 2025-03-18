Про це повідомили в КП «Одесміськелектротранс».
На маршрутах курсують тільки дизельні машини.
«У напрямку з міста транспорт рухається по вул.Середській», – попередили на підприємстві.
Нагадаємо, в автопарку КП «Одесміськелектротранс» стоять 20 комфортабельних автобусів Mercedes, переданих Одесі містами-побратимами, які місцева влада не могла випустити на маршрути, оскільки цього не дозволяв закон. Днями Верховна Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт, що дозволяє комунальним підприємствам використовувати для перевезення пасажирів громадський транспорт, отриманий як гуманітарна допомога.
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