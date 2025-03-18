троллейбус на одесской улице
Шукаємо менеджера з продажу реклами

Про це повідомили в КП «Одесміськелектротранс».

На маршрутах курсують тільки дизельні машини.

«У напрямку з міста транспорт рухається по вул.Середській», – попередили на підприємстві.

Нагадаємо, в автопарку КП «Одесміськелектротранс» стоять 20 комфортабельних автобусів Mercedes, переданих Одесі містами-побратимами, які місцева влада не могла випустити на маршрути, оскільки цього не дозволяв закон. Днями Верховна Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт, що дозволяє комунальним підприємствам використовувати для перевезення пасажирів громадський транспорт, отриманий як гуманітарна допомога.

Читайте також:

Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі

Ще за темою