троллейбус на одесской улице
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Об этом сообщили в КП «Одесгорэлектротранс».

На маршрутах курсируют только дизельные машины. 

“В направлении из города транспорт движется по ул.Середской”, — предупредили на предприятии.

Напомним, в автопарке КП «Одесгорэлектротранс» стоят 20 комфортабельных автобусов Mercedes, переданных Одессе городами-побратимами, которые местные власти не могли выпустить на маршруты, так как этого не позволял закон. На днях Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект, позволяющий коммунальным предприятиям использовать для перевозки пассажиров общественный транспорт, полученный в качестве гуманитарной помощи. 

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