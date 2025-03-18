Об этом сообщили в КП «Одесгорэлектротранс».
На маршрутах курсируют только дизельные машины.
“В направлении из города транспорт движется по ул.Середской”, — предупредили на предприятии.
Напомним, в автопарке КП «Одесгорэлектротранс» стоят 20 комфортабельных автобусов Mercedes, переданных Одессе городами-побратимами, которые местные власти не могли выпустить на маршруты, так как этого не позволял закон. На днях Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект, позволяющий коммунальным предприятиям использовать для перевозки пассажиров общественный транспорт, полученный в качестве гуманитарной помощи.
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