Як очікується, до кінця сьогоднішнього дня пориви вітру сягнуть 15-20 м/с, що може призвести до ускладнень на дорогах, погіршення якості повітря та збоїв у роботі важливих підприємств.

«До кінця доби 29 березня в південних, більшості центральних і західних областей пориви вітру 15-20 м/с», – попереджають синоптики.

Також в «Укргідрометцентрі» додали, що в Одеській і Миколаївській областях очікується пилова буря.

Через негоду оголошено І («жовтий») рівень небезпеки.

Наразі, як пишуть місцеві Телеграм-канали, «в Одеську область із Миколаївської області несеться велетенська хмара пилу».

Як повідомлялося, раніше на суботній день, 29 березня, в Одесі та Одеській області було оголошено штормове попередження через сильні пориви вітру.

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