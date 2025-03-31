Фото дня в Одессе: клумба

Прогноз погоди в Одесі на 1 квітня

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Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-10°C тепла, вдень 13-15°C.

Прогноз погоди в Одеській області на 1 квітня

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 5-10°C тепла, вдень 13-18°C.

На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.

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