Прогноз погоди в Одесі на 1 квітня
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 8-10°C тепла, вдень 13-15°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 1 квітня
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 5-10°C тепла, вдень 13-18°C.
На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.
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