Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради.
Масштаби руйнувань медустанови істотні: пошкоджено фасад будівлі, вибито понад 70 вікон і дверей, зруйновано внутрішнє облаштування. На щастя, внаслідок жахливої нічної атаки постраждалих серед співробітників і пацієнтів немає.
Зараз пацієнтів поліклініки приймають у філії на вулиці Академіка Філатова. Лікарі наполегливо просять відкласти візити, які не потребують термінового втручання.
Усі лікарі залишаються на зв’язку, але контакт-центр тимчасово не працює. Комунікація здійснюється через онлайн чат на сайті закладу.
Як повідомлялося, внаслідок ворожої атаки ввечері 18 лютого 2025 року в Одесі без світла й опалення залишився густонаселений мікрорайон Таїрова – 14 шкіл, 13 дитячих садочків і понад 500 житлових будинків.
До теми: Атака на Одесу: в одному з дитячих садків не залишилося жодної цілої групи (фото, відео)