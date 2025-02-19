Наразі вже відомо про 20 будинків, які зазнали суттєвих пошкоджень, понівечено будівлю дитячого садка, повідомили в мерії.
Мешканці постраждалих будинків мобілізувалися і намагаються якнайшвидше ліквідувати наслідки нічної трагедії. У цьому їм активно допомагає місцева влада.
Роботу оперативних штабів розгорнуто біля дитячої поліклініки на просп. Князя Ярослава Мудрого (Ак. Глушка) і на вул. Сім’ї Глодан (Ільфа і Петрова), 21.
Співробітники райадміністрації приймають заяви на оформлення матеріальної допомоги за програмою «Незламна Одеса» та надають консультації щодо пакету документів для оформлення компенсації за програмою еВідновлення.
Мешканці пошкоджених будинків можуть звертатися в оперативні штаби або в Київську районну адміністрацію. Консультація за телефонами:
- (048) 740-76-25,
- (048) 740-76-26.
Також у мерії опублікували адреси найближчих пунктів незламності:
- вул. Ільфа і Петрова, 13Б
- вул. Ільфа і Петрова, 15А
- вул. Ільфа і Петрова, 25
- вул. Ак. Корольова, 90
- просп. Небесної сотні, 103А
- просп. Ярослава Мудрого (Ак. Глушка), 26
- просп. Ярослава Мудрого (Ак. Глушка), 29А
- просп. Небесної сотні, 83
- просп. Ярослава Мудрого (Академіка Глушка), 14
- просп. Небесної сотні, 65А
- просп. Ярослава Мудрого (Ак. Глушка), 18/22
- вул. Академіка Глушка 5
- вул. Ак. Вільямса, 81/4
- вул. Ак. Вільямса, 68
- вул. Ак. Вільямса, 68/1
- просп. Небесної Сотні 29/2
- вул. Ак. Вільямса, 75
- просп. Небесної сотні, 14Д
- просп. Небесної сотні, 8/10
- просп. Ярослава Мудрого (Ак. Глушка), 2
- просп. Небесної сотні, 53А
- вул. Ак. Вільямса, 9А
- просп. Небесної сотні, 5А
- просп. Небесної сотні, 53
- просп. Ярослава Мудрого (Ак. Глушка), 11/1
- вул. Люстдорфська дорога, 152
Як повідомлялося раніше, у багатьох будинках, у школах і дитячих садочках унаслідок пошкоджень інфраструктури немає світла й опалення. Критична інфраструктура працює за допомогою генераторів.
«Загалом ситуація контрольована. Чекаємо на інформацію від ДТЕК про наслідки атаки та терміни відновлення електропостачання. Сподіваємося, що протягом доби ми зможемо повернути тепло в будинки», – зазначив мер Одеси Геннадій Труханов.
До теми: Унаслідок атаки знеструмлено котельні – без тепла майже 80 тисяч одеситів