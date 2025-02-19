Наразі вже відомо про 20 будинків, які зазнали суттєвих пошкоджень, понівечено будівлю дитячого садка, повідомили в мерії.

Мешканці постраждалих будинків мобілізувалися і намагаються якнайшвидше ліквідувати наслідки нічної трагедії. У цьому їм активно допомагає місцева влада.

Роботу оперативних штабів розгорнуто біля дитячої поліклініки на просп. Князя Ярослава Мудрого (Ак. Глушка) і на вул. Сім’ї Глодан (Ільфа і Петрова), 21.

Співробітники райадміністрації приймають заяви на оформлення матеріальної допомоги за програмою «Незламна Одеса» та надають консультації щодо пакету документів для оформлення компенсації за програмою еВідновлення.

Мешканці пошкоджених будинків можуть звертатися в оперативні штаби або в Київську районну адміністрацію. Консультація за телефонами:

(048) 740-76-25,

(048) 740-76-26.

Також у мерії опублікували адреси найближчих пунктів незламності:

вул. Ільфа і Петрова, 13Б

вул. Ільфа і Петрова, 15А

вул. Ільфа і Петрова, 25

вул. Ак. Корольова, 90

просп. Небесної сотні, 103А

просп. Ярослава Мудрого (Ак. Глушка), 26

просп. Ярослава Мудрого (Ак. Глушка), 29А

просп. Небесної сотні, 83

просп. Ярослава Мудрого (Академіка Глушка), 14

просп. Небесної сотні, 65А

просп. Ярослава Мудрого (Ак. Глушка), 18/22

вул. Академіка Глушка 5

вул. Ак. Вільямса, 81/4

вул. Ак. Вільямса, 68

вул. Ак. Вільямса, 68/1

просп. Небесної Сотні 29/2

вул. Ак. Вільямса, 75

просп. Небесної сотні, 14Д

просп. Небесної сотні, 8/10

просп. Ярослава Мудрого (Ак. Глушка), 2

просп. Небесної сотні, 53А

вул. Ак. Вільямса, 9А

просп. Небесної сотні, 5А

просп. Небесної сотні, 53

просп. Ярослава Мудрого (Ак. Глушка), 11/1

вул. Люстдорфська дорога, 152

Як повідомлялося раніше, у багатьох будинках, у школах і дитячих садочках унаслідок пошкоджень інфраструктури немає світла й опалення. Критична інфраструктура працює за допомогою генераторів.

«Загалом ситуація контрольована. Чекаємо на інформацію від ДТЕК про наслідки атаки та терміни відновлення електропостачання. Сподіваємося, що протягом доби ми зможемо повернути тепло в будинки», – зазначив мер Одеси Геннадій Труханов.

До теми: Унаслідок атаки знеструмлено котельні – без тепла майже 80 тисяч одеситів