Про це повідомляє телеграм-канал “Одеського Життя” з посиланням на мера Одеси Геннадія Труханова.
В першу чергу постраждав густонаселений мікрорайон Таїрова. Внаслідок масованого ворожого удару там відсутнє електро-, водо, та теплопостачання у великий частині будинків.
Хоча в частину будинків світло вдалося повернути майже відразу після закінчення атаки.
За словами міського голови, без тепла залишились лікарні, поліклініки та обʼєкти соціальної інфраструктури. На місті розгорнуто оперативний штаб.
Працівники міськради разом зі спеціалістами наразі оцінюють наслідки.
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