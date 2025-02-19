На місці обстрілу побував кореспондент «Одесской жизни».

Як повідомлялося раніше, істотних пошкоджень зазнали близько 20 будинків, понівечено будівлю дитячого садка і дитячої поліклініки №6. У багатьох будинках, у школах і дитячих садочках унаслідок пошкоджень інфраструктури немає світла й опалення. Критична інфраструктура працює за допомогою генераторів.

«Цієї ночі нам дісталося більше, ніж за всі 3 роки війни. Коли після перших трьох жахливих вибухів ми побігли в паркінг, я думала – навіщо, адже вже все прилетіло. Але ні, – так описує сьогоднішню ніч одеситка Тетяна Бабинець. – Близько 2х годин тривали прильоти, понад 10 прильотів майже в наш двір – я не знаю, чим такий цінний наш квадрат… З трьох боків вилетіло все скло. Люди, повернувшись із паркінгу, виявляли на своїх ліжках рами і скло. Це диво, що ніхто не постраждав… Одразу зникло світло, зв’язок і опалення. Зараз з раннього ранку всі служби приїхали на допомогу».

Зараз одесити оговтуються після страшної ночі і прибирають у своїх будинках і у дворі. На місці працюють комунальні служби, благодійні організації.