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Бізнесмена звинуватили у присвоєнні Одеського аеропорту та заарештували

Бізнесмена звинуватили у присвоєнні Одеського аеропорту та заарештували

Слідство звинувачує одеського бізнесмена Бориса Кауфмана у тому, що він привласнив міський аеропорт і близько 2,5 мільярда гривень прибутку цього підприємства. Підозрюваного затримано, але може вийти під заставу 268,4 мільйона гривень.

Про це повідомляє прес-служба САП.


Вчора, 7 вересня, ВАКС обрав запобіжний захід бізнесмену Борису Кауфману, якого підозрюють у заволодінні міжнародним аеропортом “Одеса” і 2,5 млрд грн доходу від його діяльності.

Суд призначив підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 29 жовтня з альтернативою внесення 268,4 млн грн застави.

Підозрюваного взято під варту у залі суду.

Злочинні схеми Кауфмана

29 серпня 2023 року правоохоронці повідомили про підозру Бориса Кауфмана та ще 4 осіб у заволодінні майном стратегічного об’єкта – КП “Міжнародний аеропорт “Одеса” та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності. Серед них колишній Одеський міський голова, його заступник, керівник одного з ТОВ та партнер Кауфмана – Олександр Грановський.

Слідство встановило, що у 2011 році підозрювані реалізували злочинну схему, внаслідок якої аеропорт перейшов із власності територіальної громади у власність так званих приватних інвесторів.

В результаті подальших дій учасників схеми місто повністю втратило будь-який контроль над аеропортом і не отримувало від його діяльності жодного прибутку. Для того, щоб прибутковий об’єкт неможливо було повернути у власність міста, все його майно змусили до банку за кредит, який взагалі не було погашено.

Внаслідок таких дій місцевий бюджет отримав понад 2,5 млрд грн збитків.

Присвоєння аеропорту – не єдина підозра щодо Бориса Кауфмана. Раніше його звинуватили в тому, що він разом зі своїм бізнес-партнером створив в Одесі злочинну спільноту і став тіньовим управителем міста.

 

 

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