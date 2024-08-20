В Україні заборонили РПЦ: що буде з УПЦ, яка з нею пов’язана

Чому заборонили РПЦ і що буде з УПЦ

Чому заборонили РПЦ? Про це сказано на початку тексту закону:

«Беручи до уваги те, що РПЦ є ідеологічним продовженням режиму держави-агресора, співучасником військових злочинів та злочинів проти людяності, що скоюються від імені російської федерації та ідеології «російського світу», діяльність Російської православної церкви в Україні заборонена».

Українська православна церква – найчисленніша в Україні за кількістю парафій (понад 9 тисяч) та парафіян. Після ухвалення закону про заборону РПЦ всі вони можуть опинитися поза законом.

Втім, новий закон дає церквам, які в українському суспільстві пов’язують із росією, надано термін у 9 місяців, щоб довести відсутність таких зв’язків.

Формально УПЦ і зараз не залежить від РПЦ та є самостійною. Про це в самій церкві повідомили у травні 2022 року, за три місяці після повномасштабного російського вторгнення. Ієрархи церкви засудили війну, УПЦ допомагає українській армії та займається благодійністю.

Але перевірка Державної служби з питань етнополітики та свободи совісті (ДСЕСС) показала, що остаточно Українська православна церква зі своїм російським корінням не порвала – не оголосила себе автокефальною.

Що буде через 9 місяців, якщо ситуація не зміниться?

ДСЕСС зможе подавати до суду на релігійні організації, які пов’язані з РПЦ та домагатися їхньої заборони. Щоправда формально і з погляду закону, кожна парафія та релігійна громада – це незалежні громадські організації. Тому до суду треба буде подати щонайменше 9 тисяч позовів.

Втім, за новим законом, держава матиме швидший і простий спосіб ускладнити життя УПЦ. Вже через три місяці воно зможе розривати договори на оренду пам’яток історії та архітектури, якими є багато храмів та монастирів. Загалом таких по Україні кілька тисяч.

Що робитиме УПЦ для власного захисту

Як передає ВВС, посилаючись на свої джерела в Українській православній церкві, є дві паралельні стратегії. Перша, внутрішня, нічого не робити. Адже попереду ще 9 місяців, а потім попереду тисячі судових процесів і не факт, що суд стане на бік ДСЕСС, а не громад церкви.

До того ж представники УПЦ мають надію на мирні переговори з росією, на яких буде пом’якшено і ставлення української держави до цієї релігійної організації.

Друга лінія поведінки – зовнішньополітична. УПЦ має лобісти за кордоном. Багато іноземних церкв уже виступили на її захист, вважаючи, що забороною релігійної організації українська влада йде проти свободи совісті. Тому УПЦ та пов’язані з нею юристи продовжуватимуть компанію на свій захист у західних медіа та серед інших церков.

Вони навіть погрожують вимагати персональних санкцій проти народних депутатів, які проголосували за закон про заборону РПЦ.

Позиція православної церкви України та Вселенського патріарха

Друга за чисельністю Православна Церква в Україні – це Православна Церква України (ПЦУ). До неї українська держава претензій не має. І до, і після ухвалення закону ПЦУ пропонувала УПЦ об’єднатися, але в УПЦ вважають, що таке об’єднання буде по суті поглинанням і категорично проти переходу церковних громад їх УПЦ до ПЦУ. У результаті представники православних церков не дійшли компромісу та переговори провалилися.

Не знайшли в УПЦ спільної мови та із Вселенським патріархатом. Там не можуть змиритися з тим, що Вселенський патріархат легалізував, з церковної точки зору ПЦУ, надавши цій церкві томос (документ про автокефалію). З того часу офіційні відносини між УПЦ та Вселенським патріархатом не підтримуються. Хоча останній готовий виступити посередником під час об’єднання УПЦ та ПЦУ, якщо вони підуть на такий крок.

Фото ТСН