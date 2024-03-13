Одеський екологічний університет назвали одним із найефективніших вузів України

Про це повідомив голова Українського метеорологічного та гідрологічного товариства Сергій Степаненко, посилаючись на дані порталу «Євро Освіта».

«На порталі «Євро Освіта» оприлюднено рейтинг ефективності участі ЗВО України у наукових проектах за 2023 рік. За цим показником Одеський державний екологічний університет, незважаючи на свій маленький розмір, зайняв 15 (!) місце серед всіх закладів вищої освіти України»,

– написав у Facebook Степаненко.

За його словами, цей показник, один з найголовніших для сучасного ЗВО, показує, що такі заклади все ж таки мають право на існування.

Нагадаємо, на початку 2024 року стало відомо, що в рамках реорганізації вузів Міносвіти України має намір приєднати Одеський екологічний університет та Фізико-хімічний інститут захисту довкілля та людини до Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

При цьому колектив ОГЕКУ з таким рішенням не погоджується.

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