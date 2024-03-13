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Одесский экологический университет назвали одним из самых эффективных вузов Украины

Одесский экологический университет назвали одним из самых эффективных вузов Украины

Одесский государственный экологический университет (ОГЭКУ) занял 15-е место среди всех вузов Украины по показателю эффективности.

Об этом сообщил глава Украинского метеорологического и гидрологического общества Сергей Степаненко, ссылаясь на данные портала «Євро Освіта».

«На портале «Євро Освіта» обнародован рейтинг эффективности участия вузов Украины в научных проектах за 2023 год. По этому показателю Одесский государственный экологический университет, несмотря на свой маленький размер, занял 15 (!) место среди всех заведений высшего образования Украины»,

– написал в Facebook Степаненко.

По его словам, этот показатель, один из самых главных для современного вуза, показывает, что такие учреждения все же имеют право на существование.

Напомним, в начале 2024 года стало известно, что в рамках реорганизации вузов Минобразования Украины намерено присоединить Одесский экологический университет и Физико-химический институт защиты окружающей среды и человека к Одесскому национальному университету имени И. И. Мечникова.

При этом коллектив ОГЭКУ с таким решением не согласен.

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