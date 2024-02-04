Названі найкращі виші Одеси: результати рейтингу

Список вишів Одеси та Одеської області, які посіли найвищі місця у цьому рейтингу, оприлюднив інформаційний ресурс «Освіта.ua».

При складанні консолідованого рейтингу ВНЗ України використовувалися дані найавторитетніших серед експертів та засобів масової інформації національних рейтингів навчальних закладів України: «Топ-200 Україна», «Scopus» та «Бал НМТ на контракт», кожен із яких використовує різні критерії оцінки закладів вищої освіти.

Рейтинг кращих вишів Одеси та Одеської області виглядає так:

Одеський національний університет імені Мечникова (8-е місце у загальному рейтингу); Національний університет «Одеська політехніка» (34 місце); Одеський національний технологічний університет (56-57 місце); Одеський національний медичний університет (70 місце); Одеський національний економічний університет (80-81 місце); Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського (91-92); Національний університет «Одеська юридична академія» (94-95); Одеський національний морський університет (170); Одеський державний екологічний університет (112-113); Міжнародний гуманітарний університет (121); Національний університет «Одеська морська академія» (145); Одеська національна музична академія ім. А.В.Нежданової (155-156); Одеська державна академія будівництва та архітектури (158); Херсонська державна морська академія (160-163); Одеський державний університет внутрішніх справ (160-163); Одеський технологічний університет «ШАГ» (172-173); Державний університет інтелектуальних технологій та зв’язку (186); Одеський державний аграрний університет (188); Одеська військова академія (190); Ізмаїльський державний гуманітарний університет (195).

За результатами Консолідованого рейтингу 2023 року лідером вищої освіти є Київський національний університет ім. Шевченка, який очолює список найкращих університетів України вже сьомий рік поспіль. Цей університет також очолив список лідерів у підрейтингу класичних університетів країни.

Друге місце посідає Львівський національний університет ім. Франка.

Третє та четверте місця консолідованого рейтингу цього року поділили Національний університет «Львівська політехніка» та Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут ім. Сікорського». Ці установи також визнані найкращими технічними університетами країни.

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