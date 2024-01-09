Відомий одеський вуз приєднають до ОНУ ім. І.І. Мечникова

Таке розпорядження ухвалив Кабмін 5 січня 2024 року.

На сайті Міністерства освіти і науки України повідомляють, що таким чином для студентів розширять можливості вибору дисциплін. А викладачі матимуть кращі умови для проведення досліджень. Адже вже цього року буде інвестовано в нове науково-навчальне і лабораторне обладнання.

Окрім того, таке рішення необхідне для підвищення якості вищої освіти. А ще – потреба в модернізації вишів. Тому цього оку у Міністерстві планують спрямувати фінансування від Світового банку на розвиток закладів вищої освіти.

Також у Міністерстві підкреслили, що такі кроки підсилюють Стратегію розвитку вищої освіти в Україні:

Ціллю Стратегії є модернізація системи вищої освіти в Україні, утворення потужних академічних спільнот, та підготовка в них тих фахівців, яких потребує українська економіка.

Реорганізація також має на меті підвищити рейтинг вишів. Адже екологічний університет, або відомий ще як Гідромет, багато років не хапає зірок з неба у рейтингу ВНЗ. Тому такі зміни можуть піти йому на користь.

До структури Одеського державного екологічного університету також входять Херсонський гідрометеорологічний професійний коледж та Одеський коледж комп’ютерних технологій, навчально-науковий гідрометеорологічний інститут, три факультети (природоохоронний, комп’ютерних наук, управління та адміністрування, магістерської підготовки), навчально-консультаційний центр заочної та дистанційної форм навчання, центр післядипломної освіти, підготовче відділення, деканат з роботи з іноземними студентами, центр міжнародного співробітництва. Очевидно, що коледжі також увійдуть до структури Мечникова, а дублюючі органи буде скасовано.

Що стосується Фізико-хімічного інституту захисту довкілля – це єдина в Україні установа, яка здійснює розробку, експертну оцінку та виробництво різних типів засобів індивідуального захисту органів дихання (респіраторів) та матеріалів для очищення повітря від токсичних забруднень. Дуже вузькоспеціалізована установа, яка також має більше вигод від об’єднання, отримуючи доступ до науково-технічної бази Мечникова.