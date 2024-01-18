Одну з одеських вулиць перекрито до початку літа

Про це повідомили у мерії Одеси.

“У зв’язку з проведенням капітального ремонту Деволанівського узвозу в місті Одесі, до 31 травня 2024 року продовжено тимчасове закриття руху автотранспорту на ділянці від вул. Єврейської до Карантинного узвозу”, – йдеться у повідомленні.

Як повідомляло “Одеське життя”, будівельники компанії “Ростдорбуд”, яку пов’язують із мером Одеси Геннадієм Трухановим, почали класти бруківку на поверхні нової бетонної основи Деволанівського узвозу. У міськраді це обґрунтували тим, що покриття «дозволить відкрити рух транспорту по спуску, зменшивши транспортне навантаження на інші вулиці, а також запобігти підтопленню Митної площі та вул. Приморський».

Нагадаємо, проект капремонту Деволановського узвозу було розроблено у 2019 році. Він передбачає:

оновлення систем водопроводу, водовідведення та каналізації;

встановлення зовнішнього освітлення, заміну електричних мереж та мереж зв’язку;

будівництво тротуарів та дорожнього полотна.

Роботи було розпочато у 2021 році. Реконструкції узвозу не змогла перешкодити навіть війна. На сьогоднішній день замінено всі комунікації — водопровід, каналізація, електромережі. Змонтовано нову ділянку магістрального газопроводу. Відновлено зливові колектори. У тому числі – модернізовано стічний колектор, збудований ще в XIX столітті. Знаходиться він безпосередньо під проїжджою частиною. Щоб виключити вплив на нього опадів та автомобілів, реконструйований колектор повністю «накрили» новою бруківкою з монолітного залізобетону. І сьогодні «кановий» Деволанівський узвіз вже ніяк не назвеш. Митну площу не підтоплює навіть під час сильних опадів.

Однак руїни, які нібито «затягували» початок ремонту Деволановського узвозу, так і залишилися «на своїх місцях». Всі напівзруйновані будівлі мають власників, і без їх відома мерія з чужою нерухомістю нічого робити не має права.