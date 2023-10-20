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Одеські трамваї №5 та №28 повертаються на звичний маршрут

Одеські трамваї №5 та №28 повертаються на звичний маршрут

У зв’язку із закінченням реконструкції рейок біля кінотеатру “Родина”, одеські трамваї №5 та №28 вийдуть на звичні маршрути вже у суботу, 21 жовтня.

Ремонт трамвайних колій на перехресті Старопортофранківської та Пантелеймонівської у міському Управлінні транспорту обіцяли закінчити до 20 жовтня, але частину робіт ще доробляють, повідомили у «Міськелектротрансі».

Нагадаємо, що «п’ятірка» зараз ходить між Аркадією та Олексіївською площею. Трамвай №28 взагалі не працює.

Маршрути №5,17 та 28 перестали курсувати у першій декаді вересня через капремонт трамвайного полотна на перетині Пантелеймонівської та Старопортофранківської.

У серпні під час ремонту було здійснено заміну шляхів та стрілочних перекладів Старопортофранківською з боку Новощепного Ряду.

Потім у вересні було тимчасово припинено роботу трамваїв №5, №28 та №17, частково замінених автобусами. Потім, у вересні, вже змонтовано нові шляхи у напрямку повороту з Пантелеймонівської на Старопортофранківську у бік Новощепного Ряду. Це дало змогу частково запустити трамваї.

Вже 29 вересня після закінчення першого етапу робіт маршрут трамвая №17 був повністю відновлений, а п’ятий трамвай почав ходити між Аркадією та Молдаванкою.

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