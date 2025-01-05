Одеська влада може скасувати перейменування вулиць та знесення пам’ятників – заява Кіпера

Таку заяву Олег Кіпер зробив в інтерв’ю Суспільному. Одеса, яке було опубліковано 4 січня 2025 року.

Очільник області заявив, що підписати розпорядження про масове перейменування топонімів та демонтаж пам’ятників він був вимушений тому, що це були вимоги закону про декомунізацію та деколонізацію публічного простору в Україні. Але цього року ці норми втратили дію і зараз міська рада Одеси, чи ради інших громад, можуть повернути старі назви, за умови їх відповідності закону та із виконанням всіх необхідних юридичних процедур.

“І колись, можливо, хтось буде міняти цю історію, хтось буде знов повертатися, потрібно, можливо, вернути когось. Я не маю нічого проти, якщо я десь помилився, перевірте сьогодні закон. Старий закон, по якому я підписав розпорядження, його норми закінчили свою дію. Сьогодні кожна громада може знов переглянути будь-яке питання і в робочому законному порядку переназвати”, – так прокоментував Олег Кіпер питання про перейменування топонімів.

Він наголосив, що нові назви – це вшанування пам’яті загиблих захисників України проти російської агресії. Повертати старі назви вулиць, яки були перейменовані на їхню честь, це неповага до тих, хто віддав своє життя та тих захисників, які зараз боронять нашу землю, стримуючи ворога.

“Я хочу наголосити, що сьогодні нові часи, у нас нові герої. Якщо хтось зі мною не згодний, хай мені про це скаже, тому що я не маю нічого проти ні Пушкіна, ні будь-якого іншого автора, будь-якого діяча. Вони мають бути в музеях, для того, щоб люди, які тут проживають, могли насолодитися їх літературою в бібліотеках, читали би їх. Це ніхто не забороняє”, – сказав очільник області.

Але з 85 вулиць в Одесі, перейменованих розпорядженням Кіпера, на честь загиблих героїв сучасної війни назвали п’ять. І ці перейменування заперечень в громадськості не викликали.

Частина одеситів наголошувала, що не можна зносити пам’ятники в історичному ареалі міста, який охороняється ЮНЕСКО (Пушкіну на Приморському Бульварі, Бабелю, Олександрівську колону в парку Шевченка) та міняти назви вулиць, названих на честь одеських письменників радянського періоду (Бабель, Олеша, Паустовський).



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