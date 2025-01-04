В Одесі розпочали процедури зносу сімох історичних пам’ятників 

Цю роботу довірили місцевим фахівцям – проєкти розроблятиме Одеська державна академія будівництва та архітектури. На це виділили майже 300 тисяч гривень з міського бюджету.

Першими планують демонтувати сім пам’ятників:

памʼятник поету Олександру Пушкіну на вулиці Італійській, 13, біля музею Пушкіна (вартість робіт 37 194 грн); памʼятник вченому Вікторові Глушку на проспекті Князя Ярослава Мудрого, колишній Академіка Глушка (вартість робіт 39 200 грн); бюст маршалу Родіону Малиновському на початку вулиці Преображенської (вартість робіт — 39 745 грн); памʼятник партизанці та розвідниці Зої Космодем’янській на вулиці Мускатній (вартість робіт 37 299 грн); памʼятник льотчику Валерію Чкалову на Французському бульварі (вартість робіт 38 059 грн); стіна чекістів на вулиці Мечникова (вартість робіт 49 386 грн); пам’ятник комсомольцям Одещини у сквері на вулиці Старопортофранківській (вартість робіт 48 568 грн).

Експерти мають ретельно вивчать стан кожного пам’ятника та розроблять детальні рекомендації щодо безпечного демонтажу. На всю роботу виділили час до кінця червня 2025 року.

Це лише перший етап масштабного проєкту. Місто також планує демонтувати ще шість пам’ятників, серед яких монументи Бабелю, Маринеско, Черняховському та ще один пам’ятник Пушкіну на Приморському бульварі. Договори щодо цих об’єктів поки що лише розробляються.

Загалом міська влада виділила 200 тисяч гривень на розробку документації для демонтажу 12 пам’ятників радянської та імперської доби. Прибрати ці пам’ятники з публічного простору вважають важливим кроком у процесі декомунізації та деколонізації історичного образу Одеси.