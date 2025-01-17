Звідки взялася Розумака?

Вперше побачивши собаку, яка заходить в маршрутку Білине – Балта, пасажири, які постійно їздять цим автобусом, подумали, що вона їде з кимось. Коли ж історія стала повторюватись, люди з’ясували, що собака нічия і їздить вона в місто по їжу.

– Про худу, всю в паразитах різнооку собаню, яку бачили на спуску до села Козацьке, ми дізналися від Олександри Сировець. Саша благала нас допомогти собачці і перекинула на картку 500 гривень на протипаразитарні засоби. Але скільки ми з Альоною Піпаш туди не їздили, не могли її впантрувати. Вона зникла… Влітку ж, доглянутою і здоровою, Розумака з’явилась у центрі міста Балта. Ми бачили її лише раз і подумали, що її хтось прихистив, – розповідає зоозахисниця, журналістка Ольга Задерей.

Місяць по тому волонтерки отримали нову звістку про Розумаку. Їхня подруга Наталія Цобенко надіслала фото і розповіла про собачку, яка з’явилась на станції Білине, в районі вокзалу. Жінка сказала, що по вимені видно – собачка годує багатьох цуценят. Люди, звісно ж, підгодовують її, але собака й сама старається здобути собі їжу. Відтак сідає до автобуса і їде у місто.

Шість розумних цуценят знайшли родини

Люди реагують на собаку в автобусі по-різному. Одні обурюються, мовляв, виженіть, бо смердить. Більшість же жаліють. А Розумака вже знає, коли за кермом автобуса Олександр Паламарчук – він не закриває перед нею двері і дозволяє моститися навіть на сидінні біля себе. В інші дні собака до автобуса не заходить.

Як з’ясувалось, Розумака народила шістьох цуценят. Коли їх знайшли, всі вони були вгодованими, здоровими.

При огляді Розумаки у ветеринара виявили нову вагітність. Тож вирішили її стерилізувати. Та навіть після операції вона не забула про свій материнський обов’язок і наступного дня поїхала у місто по їжу.

Коли цуценятам виповнилося два місяці, Наталка забрала собачу сім’ю до себе. І за сприяння Ольги Задерей, Альони Піпаш та інших небайдужих людей знайшла цуценятам люблячі родини. Нові господарі не можуть натішитися малечею і кажуть, що у такої розумної мами і діти розумні.

Розумака, яка стала Рижулею, так само любить подорожувати

Сьогодні Розумаку звуть Рижуля. Її хазяйкою стала Наталка Цобенко.

– Вона обрала мене, і я вже не хочу її нікому віддавати. Мені здається, що вона була колись домашньою, бо добре знає автомобіль, виконує деякі команди. Вдома Рижуля має повну свободу, своє спальне місце, завжди свіжу їжу і воду, – розповідає пані Наталія.

Проте щовівторка, коли за кермом автобуса Саша Паламарчук, Рижуля їздить у місто. Вранці – туди, ввечері – назад. Чи її приваблює саме місто, або сама подорож і спілкування з добрими людьми – невідомо. Пані Наталія не забороняє їй подорожувати та з розумінням приймає її правила. Так само і Рижуля приймає стиль життя своєї лагідної хазяйки і має свою люблячу родину.

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