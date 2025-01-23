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Про це повідомляє аналітичний ресурс Опендатабот із посиланням на дані Єдиного державного реєстру.

У 2024 році іноземці відкрили в Україні 1109 нових компаній. Порівняно з 2023 роком нових бізнесів іноземців поменшало на чверть.

Майже половина нових іноземних компаній зосереджені в Києві – 542. Також популярними регіонами стали Львівщина – 137 компаній та Одеська область – 122 компанії.

Найчастіше відкривали бізнес в Україні минулого року громадяни Туреччини, Польщі та США.

Найчастіше іноземні компанії займаються оптовою торгівлею, комп’ютерним програмуванням та операціями з нерухомістю.

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