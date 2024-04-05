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Гранти на бізнес: успішні кейси від підприємців із Ренійської громади

Гранти на бізнес: успішні кейси від підприємців із Ренійської громади

У Ренійській громаді вже семеро підприємців скористалися можливістю отримати державний грант на відкриття або розвиток свого бізнесу. З державного гаманця можна запозичити від 50 до 250 тисяч гривень і повернути їх протягом трьох років просто податками. Які ти і так сплачуєш.

Гроші — у здоров’я

олексій карастаматі

Відомий у Ренійській громаді підприємець Олексій Карастаматі, який багато років тому відкрив стоматологічну клініку й успішно її розвиває, коштом державного гранту в сумі 250 тисяч гривень придбав для клініки нове обладнання, серед якого — стоматологічний візіограф.

— Візіограф потрібен для того, щоб ми сканували хворий зуб повністю, у форматі 3D, — пояснив Олексій Михайлович. — Лікар має бачити всю картину, щоб ухвалити правильне рішення і пояснити пацієнтові алгоритм дій, показавши зуб на моніторі. Рентген — це вчорашній день, можна сказати.

Отримавши державний грант, Олексій Карастаматі взяв зобов’язання відкрити два нові робочі місця і, виплачуючи податки, погасити протягом трьох років суму гранту. У найближчих планах клініки Карастаматі — прийняти на роботу ще двох лікарів (студенти вже закінчують медуніверситет), а також опанувати імплантологію, щоб жителям Рені не доводилося їздити в клініки Ізмаїла, Одеси та інших міст.

Друкарня на новий лад

валерія льовкіна

Підприємиця Валерія Левкіна має свій проєкт — вона розвиває в місті Рені студію цифрових послуг «Формат».

— У нас правило: раз на два тижні впровадити новинку, запропонувати нову послугу, але для здійснення планів дуже часто потрібна нова апаратура, — розповідає Валерія. — Коли я дізналася, що є можливість отримати державний грант на купівлю техніки, вирішила спробувати — а чому б і ні? Бізнес-план написала, конкурс виграла, чекаю на надходження грошей.

Валерія планує придбати принтер для формату А3 та широкоформатний плоттер.

— У нас є плоттер, проте він обмежений форматом А1, а є попит на формат А0, — розповідає Валерія. — Це обладнання дозволить друкувати якісні яскраві банери, а також карти, креслення, масштабні проєкти, картини на полотні тощо.

Що цікаво, Валерія Левкіна, яка ще не так давно працювала бібліотекарем, ставши бізнесвумен, масштабувала свій бізнес і через інтернет приймає замовлення з усієї України.

Хто допоможе отримати грант?

анатолій рошка

Отримати державний грант на відкриття або розвиток уже наявного бізнесу допомагає Служба зайнятості. Зареєструватися, подати заявку та бізнес-план потрібно через портал «Дія», але якщо щось не виходить, можна звернутися по консультацію та допомогу в будь-яке відділення Служби зайнятості.

— На розвиток бізнесу в Ренійській громаді вже отримали гроші два фермери, один інтернет-провайдер, кілька підприємців, які володіють продовольчими магазинами, а мешканка села Нагірне створила інтернет-магазин для продажу дитячого одягу, щоб постачати його у віддалені населені пункти, де немає спеціалізованих магазинів, — розповідає начальник Ренійського відділу Ізмаїльської філії Одеського обласного центру зайнятості Анатолій Рошка. — Ми сподіваємося, що з них візьмуть приклад, щоб відкрити або розширити свій бізнес, й інші підприємливі жителі Одещини.

Антонина Бондарева (Рени)
Антонина Бондарева ПРОФІЛЬ
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