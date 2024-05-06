Новини Одеси та Одеської області

В Україні відкрили рекордну кількість ФОПів: скільки нових бізнесів на Одещині

В Україні відкрили рекордну кількість ФОПів: скільки нових бізнесів на Одещині

Одеська область потрапила до п’ятірки лідерів за кількістю бізнесів, зареєстрованих з початку 2024 року.

З початку року в Одеській області зареєструвалися 4 тисячі 853 підприємці. Такі дані публікує сайт Опендатабот.

Для порівняння в Миколаївській області нових ФОПів зареєстрували 1 тисячу 908, а в Херсонській області – 694.

Читайте також: Гранти на бізнес: успішні кейси від підприємців із Ренійської громади

Загалом за перший квартал 2024 року українці відкрили рекордні 74 тисячі 50 нових ФОПів, зазначають аналітики. Це на третину більше, ніж торік, і 18% більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення 2021 року.

Безперечним лідером за кількістю нових справ останніми роками залишається столиця. За перший квартал поточного року в Києві зареєстрували 10 тисяч 252 нові бізнеси – це 13,8% від загальної кількості. На другому місці Дніпропетровщина: 6,8 тисяч новостворених бізнесів. Замикає трійку лідерів Київська область: 5,7 тисяч нових ФОПів, а ось на четвертому місці – 5 тисяч 582.

Чверть новозареєстрованих ФОПів займаються роздрібною торгівлею – це найпопулярніша сфера, незмінна протягом останніх чотирьох років. Серед найбільш затребуваних напрямів бізнесу серед українських підприємців також виявилися надання індивідуальних послуг і комп’ютерне програмування.

Нагадаємо, що у серпні 2023 року Одеська ОВА відновила програму підтримки малих та середніх підприємств. Насамперед відновлено механізм компенсації частки відсотків за кредитами на розвиток, модернізацію чи розробку нових видів товарів та послуг.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk