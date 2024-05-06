В Україні відкрили рекордну кількість ФОПів: скільки нових бізнесів на Одещині

З початку року в Одеській області зареєструвалися 4 тисячі 853 підприємці. Такі дані публікує сайт Опендатабот.

Для порівняння в Миколаївській області нових ФОПів зареєстрували 1 тисячу 908, а в Херсонській області – 694.

Загалом за перший квартал 2024 року українці відкрили рекордні 74 тисячі 50 нових ФОПів, зазначають аналітики. Це на третину більше, ніж торік, і 18% більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення 2021 року.

Безперечним лідером за кількістю нових справ останніми роками залишається столиця. За перший квартал поточного року в Києві зареєстрували 10 тисяч 252 нові бізнеси – це 13,8% від загальної кількості. На другому місці Дніпропетровщина: 6,8 тисяч новостворених бізнесів. Замикає трійку лідерів Київська область: 5,7 тисяч нових ФОПів, а ось на четвертому місці – 5 тисяч 582.

Чверть новозареєстрованих ФОПів займаються роздрібною торгівлею – це найпопулярніша сфера, незмінна протягом останніх чотирьох років. Серед найбільш затребуваних напрямів бізнесу серед українських підприємців також виявилися надання індивідуальних послуг і комп’ютерне програмування.

Нагадаємо, що у серпні 2023 року Одеська ОВА відновила програму підтримки малих та середніх підприємств. Насамперед відновлено механізм компенсації частки відсотків за кредитами на розвиток, модернізацію чи розробку нових видів товарів та послуг.