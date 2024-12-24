Майже половина підприємців планують закрити бізнес – тривожна статистика

Про це йдеться в аналітиці ресурсу Опендатабот, який провів найбільше дослідження щодо планів малого та середнього бізнесу на найближче майбутнє. В опитуванні взяли участь майже 32 тисячі підприємців.

Так, 24 тисячі 497 підприємців припинили роботу за період з моменту підписання Президентом закону і до 17 грудня. За цей же період відкрилося у 2,2 раза менше нових справ – близько 11 тисяч.

27% опитаних підприємців планують закриватися найближчим часом. Ще 20% зазначили, що планують закритися наступного року.

Більше половини таких бізнесів припиняють роботу через різке зростання податкового навантаження.

Варто зазначити, що зараз через масштабну атаку російських хакерів на державні реєстри закриття бізнесу або дуже ускладнене, або ж неможливе.

Нагадаємо, Одеська область потрапила до п’ятірки лідерів за кількістю бізнесів, зареєстрованих від початку 2024 року.