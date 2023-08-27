Одеська область: на трасі під Болградом зіткнулися два «Форди» – п’ятеро постраждалих (фото)

Сьогодні вдень, у неділю, 27 серпня 2023 року, у Болградському районі Одеської області сталася ДТП за участю двох легкових автомобілів. В аварії постраждали п’ятеро людей, зокрема дитина.

За повідомленням обласного управління поліції, аварія сталася близько 12 години дня на автодорозі поблизу села Криничне.

Як з’ясували поліцейські, 45-річна водій автомобіля Ford Fiesta, рухаючись у напрямку міста Болграда, не впоралася з керуванням та виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з автомобілем Ford Connect, що рухався у зустрічному напрямку під керуванням 59-річного чоловіка.

З місця аварії до районної лікарні було доставлено з різними травмами водія автомобіля Ford Fiesta та трьох її пасажирів: 70-річну матір, 42-річну сестру та 13-річну доньку. Також забій грудної клітки отримала 58-річна дружина водія автомобіля Ford Connect. Жінці надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилася.

Ступінь тяжкості травм, отриманих учасниками ДТП, буде встановлено за результатами експертиз.

Обидва водії на момент аварії були тверезі.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження. Автомобілі були спрямовані на арештмайданчик, призначено низку експертиз.

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