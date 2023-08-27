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Одеська область: на трасі під Болградом зіткнулися два «Форди» – п’ятеро постраждалих (фото)

Одеська область: на трасі під Болградом зіткнулися два «Форди» – п’ятеро постраждалих (фото)

Сьогодні вдень, у неділю, 27 серпня 2023 року, у Болградському районі Одеської області сталася ДТП за участю двох легкових автомобілів. В аварії постраждали п’ятеро людей, зокрема дитина.

За повідомленням обласного управління поліції, аварія сталася близько 12 години дня на автодорозі поблизу села Криничне.

Як з’ясували поліцейські, 45-річна водій автомобіля Ford Fiesta, рухаючись у напрямку міста Болграда, не впоралася з керуванням та виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з автомобілем Ford Connect, що рухався у зустрічному напрямку під керуванням 59-річного чоловіка.

ДТП у Болградському районі2

З місця аварії до районної лікарні було доставлено з різними травмами водія автомобіля Ford Fiesta та трьох її пасажирів: 70-річну матір, 42-річну сестру та 13-річну доньку. Також забій грудної клітки отримала 58-річна дружина водія автомобіля Ford Connect. Жінці надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилася.

ДТП у Болградському районі3

Ступінь тяжкості травм, отриманих учасниками ДТП, буде встановлено за результатами експертиз.

Обидва водії на момент аварії були тверезі.

ДТП у Болградському районі4

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження. Автомобілі були спрямовані на арештмайданчик, призначено низку експертиз.

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