Новини Одеси та Одеської області

На Одещині сталося моторошне ДТП: є загиблі і постраждалі

На Одещині сталося моторошне ДТП: є загиблі і постраждалі

16 серпня, близько десятої години вечора поблизу села Борисівка Татарбунарської ОТГ Білгород-Дністровського району 40-річний водій автомобіля «ВАЗ», рухаючись вздовж озера Сасик, не впорався з керуванням і з’їхав з ґрунтової дороги, у результаті чого легковик впав з обриву у водойму.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Внаслідок аварії 31-річний чоловік, який знаходився на пасажирському сидінні автівки, загинув. Водій та ще один його пасажир 26-ти років були госпіталізовані до місцевої лікарні. У водія відібрали біологічні зразки для перевірки на наявність алкоголю в організмі.

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Відомості про подію правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження.

Наразі в рамках розпочатого кримінального провадження призначено низку експертиз. Слідство триває.

Нагадаємо, що у Білгород-Дністровському затримано поліцейського, який двічі переїхав жінку-пішохода джипом і залишив на лавці. Від отриманих травм жінка померла у лікарні.

Фото: ГУНП в Одеській області

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