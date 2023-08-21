Новини Одеси та Одеської області

Аварія на Одещині: через п’яного водія у комі опинилася дитина

Аварія на Одещині: через п’яного водія у комі опинилася дитина

У Березівському районі Одеської області вчора увечері, 20 серпня, трапилася дорожня пригода. Водій сів за кермо автівки у п’яному стані та спричинив ДТП, внаслідок якої постраждав 11-річний хлопчик.

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

В організмі 24-річного чоловіка, що був за кермом, поліцейські виявили 3,36 проміле алкоголю. 

Як встановили поліцейські, рухаючись з села Демидове до села Михайло-Олександрівка, водій не впорався з керуванням і в’їхав  у бетонну огорожу містка. 

місток

Унаслідок ДТП водій та його 11-річний сусід, який перебував на пасажирському сидінні легковика, були госпіталізовані до районної лікарні. 

У чоловіка діагностували забої ребер та грудної клітки, закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. А у дитини – політравму, закриту черепно-мозкову травму та забій головного мозку. Хлопчик знаходиться у комі.

Наразі водія затримано.

За вчинене правопорушення йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.

Слідство триває.

Читайте також:

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати