Аварія на Одещині: через п’яного водія у комі опинилася дитина

У Березівському районі Одеської області вчора увечері, 20 серпня, трапилася дорожня пригода. Водій сів за кермо автівки у п’яному стані та спричинив ДТП, внаслідок якої постраждав 11-річний хлопчик.
Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.
В організмі 24-річного чоловіка, що був за кермом, поліцейські виявили 3,36 проміле алкоголю.
Як встановили поліцейські, рухаючись з села Демидове до села Михайло-Олександрівка, водій не впорався з керуванням і в’їхав у бетонну огорожу містка.
Унаслідок ДТП водій та його 11-річний сусід, який перебував на пасажирському сидінні легковика, були госпіталізовані до районної лікарні.
У чоловіка діагностували забої ребер та грудної клітки, закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. А у дитини – політравму, закриту черепно-мозкову травму та забій головного мозку. Хлопчик знаходиться у комі.
Наразі водія затримано.
За вчинене правопорушення йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.
Слідство триває.
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