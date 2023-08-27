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Одесская область: на трассе под Болградом столкнулись два «Форда» – пятеро пострадавших (фото)

Одесская область: на трассе под Болградом столкнулись два «Форда» – пятеро пострадавших (фото)

Сегодня днем, в воскресенье, 27 августа 2023 года, в Болградском районе Одесской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В аварии пострадали пять человек, в том числе ребенок.

По сообщению областного управления полиции, авария случилась около 12 часов дня на автодороге вблизи села Криничное.

Как выяснили полицейские, 45-летняя водитель автомобиля Ford Fiesta, двигаясь в направлении города Болграда, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Ford Connect, двигавшимся во встречном направлении под управлением 59-летнего мужчины.

ДТП в Болградском районе2

С места аварии в районную больницу были доставлены с различными травмами водитель автомобиля Ford Fiesta и трое ее пассажиров: 70-летняя мать, 42-летняя сестра и 13-летняя дочь. Также ушиб грудной клетки получила 58-летняя жена водителя автомобиля Ford Connect. Женщине оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации она отказалась.

ДТП в Болградском районе3

Степень тяжести травм, полученных участниками ДТП, будет установлена по результатам экспертиз.

Оба водителя в момент аварии были трезвые.

ДТП в Болградском районе4

По факту ДТП начато уголовное производство. Автомобили были направлены на арестплощадку, назначен ряд экспертиз.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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