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На Одещині легкове авто врізалося в дерево: є жертви (фото)

На Одещині легкове авто врізалося в дерево: є жертви (фото)

61-річний водій легкового Renault загинув у ДТП, що сталася вранці 24 серпня біля в’їзду в смт Ширяєве у Березівському районі. Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Автомобіліст не впорався з керуванням і вилетів із дороги, після чого машина врізалася в дерево.

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Слідча група з’ясовує обставини інциденту. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст.286 Кримінального кодексу України – порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого.

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16 серпня, близько десятої години вечора поблизу села Борисівка Татарбунарської ОТГ Білгород-Дністровського району 40-річний водій автомобіля «ВАЗ», рухаючись вздовж озера Сасик, не впорався з керуванням і з’їхав з ґрунтової дороги, у результаті чого легковик впав з обриву у водойму.

Фото: ГУНП в Одеській області

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