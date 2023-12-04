У боях за Україну загинув батько чотирьох дітей із Одеської області

Про гірку втрату повідомили у Захаріївській громаді.

Петро Джула пішов воювати у вересні цього року, а 12 листопада загинув у бою в районі Курдюмівки Донецької області.

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Декілька тижнів захисник вважався зниклим безвісти, проте пізніше експертиза ДНК підтвердила загибель воїна.

«Серце роздирає гнів і біль, сльози душать, горе поглинає… Війна забирає найкращих… Найкращих синів та дочок нашої України… Жінки втрачають чоловіків, батьки – дітей, діти – батьків… Скільки добрих справ вони могли ще зробити! Скільки радості, добра і любові могли ще принести в цей світ… Але ця ненажерлива війна забрала їх від сімей, від нас… Назавжди…», – – написали земляки у некролозі.

Народився Петро Джула у с. Віннички Львівської області. Зустрівши своє кохання – Анастасію, не роздумуючи, переїхав до мальовничої Павлівки Захар’ївського району. У дружній родині народилося четверо дітей. Петро працював у павлівському господарстві «Промінь-2018», забезпечував сім’ю, розбудовував плани на майбутнє. Клята війна забрала батька у дітей та сина у батьків.

В останній шлях нашого захисника проводжали земляки, вони запам’ятали Петра як порядну людину і мужнього воїна.