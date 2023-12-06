Під Бахмутом загинув солдат із Одеської області

Сумну новину повідомили у Білгород-Дністровській районній держадміністрації.

Олександр Качур загинув 26 листопада 2023 року, в ході наступальних дій у районі Кліщеївки, Бахмутського району, Донецької області.

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“Незважаючи на свій вік, Олександр Качур як вірний син своєї держави став на захист України і разом із побратимами мужньо і віддано боровся за територіальну цілісність і незалежність країни, даючи гідну відсіч загарбникам. Добра, щира, відкрита, працьовита людина, вона ще так багато міг зробити хорошого у своєму житті, але підступна смерть наздогнала його під Клещеївкою”, – повідомили в адміністрації.

7 грудня 2023 року Героя проведуть в останню путь живим коридором у селі Салгани Шабської громади.

Білгород-Дністровська районна державна адміністрація висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого та звертається до всіх мешканців громади з проханням гідно провести військовослужбовця, який захищав нашу державу від російських загарбників, та взяти участь у живому коридорі.