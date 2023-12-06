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Під Бахмутом загинув солдат із Одеської області

Під Бахмутом загинув солдат із Одеської області

Захищаючи Україну від ворога, під час боїв на Бахмутському напрямку загинув солдат Качур Олександр Григорович. Йому був 51 рік. Прощання з Героєм пройде завтра, 7 грудня.

Сумну новину повідомили у Білгород-Дністровській районній держадміністрації.

Олександр Качур загинув 26 листопада 2023 року, в ході наступальних дій у районі Кліщеївки, Бахмутського району, Донецької області.

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“Незважаючи на свій вік, Олександр Качур як вірний син своєї держави став на захист України і разом із побратимами мужньо і віддано боровся за територіальну цілісність і незалежність країни, даючи гідну відсіч загарбникам. Добра, щира, відкрита, працьовита людина, вона ще так багато міг зробити хорошого у своєму житті, але підступна смерть наздогнала його під Клещеївкою”, – повідомили в адміністрації.

7 грудня 2023 року Героя проведуть в останню путь живим коридором у селі Салгани Шабської громади.

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Білгород-Дністровська районна державна адміністрація висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого та звертається до всіх мешканців громади з проханням гідно провести військовослужбовця, який захищав нашу державу від російських загарбників, та взяти участь у живому коридорі.

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