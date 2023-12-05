На Одещині попрощаються з капітаном Збройних сил України

Про це повідомили на facebook-сторінці Южненської міської ради.

У повідомленні йдеться, що загинув військовий 2 грудня 2023 року в районі ведення бойових дій.

Віталій Горбачов був помічником начальника відділення об’єднаної вогневої підтримки в/ч А4689, капітаном Збройних Сил України.

Загинув український герой за місцем розташування підрозділу – в районі населеного пункту Лиман Краматорського району Донецької області.

Щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Віталія, вічна пам’ять нашому Захиснику! –

висловлюють співчуття у Южненській міськраді.

Також у міськраді повідомили, що прощання з Віталієм Горбачовим відбудеться 7 грудня 2023 року. Усіх мешканців громади просять долучитися, аби гідно провести в останню путь загиблого героя.

Окрім того, 7 грудня у Южненській громаді оголошено Днем жалоби. О 10 годині южненців закликають вшанувати пам’ять земляка хвилиною мовчання. На знак скорботи місцева влада просить приспустити державні прапори на будинках і спорудах громади.