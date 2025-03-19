Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив перший заступник голови Одеської ОДА Олександр Харлов.

За його словами, зараз в області триває процес підготовки пляжних зон на узбережжі Чорного моря до інспекції ДСНС і комунальних служб щодо безпекових складових.

«Ця ж процедура відбувалася і минулого року, ми відвели на неї півтора місяця. Саме стільки часу є у комунальних служб, у приватного бізнесу для підготовки та виконання всіх заходів безпеки, які визначені законом, для того, щоб зрештою був підписаний спільний військовий наказ щодо надання дозволу на відкриття пляжів», – зазначив Олександр Харланов.

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Чи будуть безпечними для купання пляжі Одеської області цього літа, поки що точно сказати не можна. Усе через забруднення Чорного моря мазутом із затонулих у Керченській протоці російських танкерів. Як повідомляло «Одеське життя», сліди екокатастрофи продовжують виявляти на пляжах Одеси та області.

Попереджають про ризики для майбутнього купального сезону й екологи. Вони вважають, що основна частина мазуту лежить на дні Чорного моря, і дрейфуватиме, щойно почнеться потепління. А контакт із таким забрудненням небезпечний для здоров’я, зокрема може призвести до алергії та впливати на метаболізм організму.

Нагадаємо, Державна екоінспекція перевірила воду на пляжах Одеси після повідомлень про можливе забруднення мазутом. Результати досліджень показали, що небезпечних речовин у морі немає.