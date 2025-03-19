Об этом в эфире телемарафона «Єдині новини» сообщил первый заместитель председателя Одесской ОГА Александр Харлов.

По его словам, сейчас в области идет процесс подготовки пляжных зон на побережье Черного моря к инспекции ГСЧС и коммунальных служб по безопасности составляющих.

«Эта же процедура происходила и в прошлом году, мы отвели на нее полтора месяца. Именно столько времени есть у коммунальных служб, у частного бизнеса для подготовки и выполнения всех мер безопасности, которые определены законом, для того, чтобы в конечном итоге был подписан совместный военный приказ о предоставлении разрешения открытия пляжей», — отметил Александр Харланов.

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Будут ли безопасными для купания пляжи Одесской области этим летом, пока точно сказать нельзя. Все из-за загрязнения Черного моря мазутом из затонувших в Керченском проливе российских танкеров. Как сообщала «Одесская жизнь», следы экокатастрофы продолжают выявлять на пляжах Одессы и области.

Предупреждают о рисках для будущего купального сезона и экологи. Они считают, что основная часть мазута лежит на дне Черного моря, и будет дрейфовать, как только начнется потепление. А контакт с таким загрязнением опасен для здоровья, в частности может привести к аллергии и влиять на метаболизм организма.

Напомним, Государственная экоинспекция проверила воду на пляжах Одессы после сообщений о возможном загрязнении мазутом. Результаты исследований показали, что опасных веществ в море нет.