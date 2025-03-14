Дослідження проводилися в районі пляжу “Золотий берег”, де відібрали проби морської води. Лабораторний аналіз показав, що гранично-допустимі концентрації шкідливих речовин, зокрема нафтопродуктів, не перевищені.

Додаткове обстеження пляжів міста Одеси відбулося 13 березня 2025 року. Державні інспектори перевірили узбережжя на наявність нових випадків забруднення нафтопродуктами. За їхніми даними, забруднень не виявлено.

Перевірку ініціювали після появи в мережі відео, на якому одеситка показала частки мазуту, зібрані на пляжі. Нагадаємо, раніше повідомлялося про збитки від розливу мазуту в Чорному морі та нові наслідки забруднення акваторії.

Нагадаємо, після аварії російських танкерів, мазут потрапив у Чорне море та згодом добрався до узбережжя Одещини.