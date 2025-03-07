Як повідомили в мерії, міська влада Одеси ухвалила рішення відновити цей пляж, щоб забезпечити безбар’єрний доступ до морського узбережжя для всіх громадян, зокрема й військовослужбовців, які дістали поранення на фронті.

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На капітальний ремонт інфраструктури та комунікацій з міського бюджету вже виділено 19,5 мільйона гривень.

«Одеса – єдине місто в Україні, де є умови для морського оздоровлення осіб з інвалідністю. Минулого року військова адміністрація не погодила відкриття цього пляжу. Однак цього року ми зробимо все можливе, щоб він відновив свою роботу і був безпечним», – зазначив мер Одеси Геннадій Труханов.

У межах проєкту передбачено облаштування зони для людей на колісних кріслах, відкриття медпункту, душових і санвузлів. Також планується облаштування укриття, яке відповідатиме всім нормам доступності для людей з інвалідністю, включно з необхідними проходами і зручностями.

Відкриття пляжу планується вже в червні цього року.

Нагадаємо, це був перший у місті пляж, облаштований для осіб з інвалідністю, проте з початком повномасштабного вторгнення його роботу призупинили.

Як повідомляло «Одеське життя», поруч із чинним інклюзивним пляжем у районі пляжу «Дельфін» планують звести восьмиповерхову будівлю.

Також одесити запідозрили, що на пляжі між 15-м і 16-м траверсами триває будівництво, яке може виявитися закладом з алкогольними напоями.