Відео з місця будівництво знято на звичайний телефон та шириться мережею.

Будівництво розташоване між 15-м та 16-м траверсами протизсувних споруд. Паспорт об’єкта зазначає, що роботи ведуться в межах благоустрою. Втім, місцеві мешканці вважають, що справжня мета – відкриття нового закладу, де продаватимуть алкоголь.

Відео з місця подій активно поширюється в соцмережах. На ньому видно, як на пляжі встановлюють дерев’яні конструкції. Користувачі мережі висловлюють обурення, зазначаючи, що це може бути черговий заклад на березі моря, зведений під приводом благоустрою.